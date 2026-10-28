Familiares de víctimas viajan desde Sevilla a Toledo: "Que busquen a mi hermano donde sea"

Los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Urda han abandonado la estación de Santa Justa de Sevilla para poner rumbo a Toledo.

Ana busca a su hermano José Ángel Sanemeterio Freire, quien viajaba en el AVE Madrid-Sevilla. "No sabemos ni en que asiento ni en que vagón, ni nada... Que busquen a mi hermano donde sea, por favor", ha sostenido entre lágrimas.

"He salido de mi trabajo para que me dijeran algo, pero no tienen ni un listado", ha explicado, mientras que ha lamentado lo ocurrido: "Esto no puede ser. Me han tomado datos, me han atendido muy bien, en el momento que sepan algo, pues ya me avisarán", ha relatado.

Asimismo, ha criticado el mal estado de las infraestructuras, de modo que ha afirmado que "tienen que pasar estas cosas para que hagan algo y arreglen las vías".

Al igual que Ana, durante la mañana de este miércoles se han desplazado familiares de dos agentes de la Guardia Civil, uno de ellos de 31 años, que viajaban juntos en el tren de Renfe.

Entre sus principales reivindicaciones, ha cuestionado la ausencia de un listado de los viajeros de ambos trenes con sus datos. "Cuando a ti te dan un billete, aparece el asiento y el vagón. ¿Cómo no pueden tener un listado? No lo entiendo", ha concluido.

Casi una hora después de su llegada a la sala de atención a las víctimas habilitada en la estación sevillana, han sido conducidos a un vehículo que los llevará a Toledo, en busca de más información.

Durante toda la mañana, agentes de Policía Nacional, Local y sanitarios del 112, 061 acompañados de voluntarios de Cruz Roja y apoyo municipal han asistido a las personas que han acudido a Santa Justa en busca de información sobre seres queridos.

La estación, cuyo acceso se ha restringido, ha quedado habitada únicamente por personal de seguridad, compañeros de la prensa y familiares que muy nerviosos acudían preguntando por sus familiares.