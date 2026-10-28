Autoridades andaluzas y sevillanas en el minuto de silencio por el accidente ferroviario de Urda, en Toledo El Español

Dolor de los representantes políticos andaluces en el minuto de silencio en Sevilla por el accidente de los trenes

Dolor y consternación son los sentimientos que se han vivido en el minuto de silencio de Sevilla por el accidente ferroviario que se ha producido en Urda, en Toledo.

Numerosas autoridades autonómicas y locales han participado en este homenaje que se ha dado a las víctimas y familiares delante de la fachada principal del Palacio de San Telmo.

Han acudido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto a consejeros como el de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, o la de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

Entre otros políticos, se encontraban la líder del PSOE de Andalucía y anterior ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el vicepresidente del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, o diversos concejales del Ayuntamiento de Sevilla o parlamentarios andaluces.

La ciudad de Sevilla y el resto de Andalucía han decretado tres días de luto por el desastre ferroviario en Urda, al igual que lo sucedido en Adamuz a principios de este año donde murieron 46 personas en otro choque de trenes.

Los servicios de emergencias siguen trabajando en las tareas de rescate de las víctimas en el municipio toledano y en Andalucía, se continúa esperando con impaciencia noticias sobre el paradero de decenas de pasajeros que iban en los convoyes.