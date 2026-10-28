"Caos e indignación" en la estación de Sevilla tras el accidente de tren con largas colas en las oficinas de Renfe
Cientos de pasajeros reclaman en las oficinas de la estación cambios en sus billetes y los trenes de esta mañana están suspendidos hasta nuevo aviso.
Más información: Sanz se muestra "con mucha preocupación" por el accidente entre los trenes que cubrían la ruta entre Madrid-Andalucía
La estación de trenes de Santa Justa es un hervidero de personas entre "el caos y la indignación" tras el accidente entre dos trenes en la provincia de Toledo que cubrían el recorrido entre Madrid y Sevilla.
Cientos de pasajeros están reclamando cambios en sus billetes porque los trenes están suspendidos hasta nuevo aviso.
Salidas hacia Valencia y sobre todo hacia Madrid se han cancelado según señalan los paneles de la estación de ferrocarril.
Matrimonios que tenían que hacer un viaje a Madrid o estudiantes que se tenían que trasladar a la capital de España han asegurado a EL ESPAÑOL que "no tienen apenas noticias" desde RENFE y que "van a buscar alternativas".
Los trabajadores de Renfe están informando a los pasajeros sobre las opciones que tienen, mientras que la oficina de Iryo ha cerrado sus puertas y sus empleados señalan a los viajeros que tienen que acudir a la compañía nacional de ferrocarriles.