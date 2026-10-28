los pasajeros hacen cola en las oficinas de Renfe de la estación de Santa Justa El Español

"Caos e indignación" en la estación de Sevilla tras el accidente de tren con largas colas en las oficinas de Renfe

La estación de trenes de Santa Justa es un hervidero de personas entre "el caos y la indignación" tras el accidente entre dos trenes en la provincia de Toledo que cubrían el recorrido entre Madrid y Sevilla.

Cientos de pasajeros están reclamando cambios en sus billetes porque los trenes están suspendidos hasta nuevo aviso.

Salidas hacia Valencia y sobre todo hacia Madrid se han cancelado según señalan los paneles de la estación de ferrocarril.

Matrimonios que tenían que hacer un viaje a Madrid o estudiantes que se tenían que trasladar a la capital de España han asegurado a EL ESPAÑOL que "no tienen apenas noticias" desde RENFE y que "van a buscar alternativas".

Los trabajadores de Renfe están informando a los pasajeros sobre las opciones que tienen, mientras que la oficina de Iryo ha cerrado sus puertas y sus empleados señalan a los viajeros que tienen que acudir a la compañía nacional de ferrocarriles.