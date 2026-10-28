Antonio Vázquez, apoderado del torero Pablo Aguado, sigue en la lista de desaparecidos tras el accidente

Antonio Vázquez, el apoderado del torero Pablo Aguado y hermano del también diestro Curro Vázquez, sigue en la lista de desaparecidos tras el accidente ferroviario de Urda, en Toledo.

La familia ha señalado a EL ESPAÑOL que no sabe su paradero aunque en un primer momento, sí se tuviera noticia de su localización.

Viajaba en el tren Iryo que cubría el trayecto entre Madrid y Sevilla y se dirigía a la ganadería de Núñez del Cuvillo para ver toros de cara a la próxima temporada.

Los miembros de su familia se encuentran en la zona recorriendo los distintos hospitales para saber del estado de Antonio Vázquez.

Están teniendo problemas como el resto de familiares de las víctimas para obtener información sobre dónde están o cómo se encuentran tras el accidente en el que ya han fallecido 68 personas.

Pablo Aguado se encuentra en Lima, Perú. El diestro tiene previsto volver a España en las próximas horas para estar junto a la familia Vázquez en estos momentos.

Los equipos de emergencias siguen trabajando en el terreno para localizar a más víctimas, actuaciones que se van a extender durante toda la madrugada.