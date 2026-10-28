Afectados por la suspensión de los trenes Sevilla-Madrid: "Nos han dicho que no hay viajes hasta dentro de varios días"

Los afectados por la suspensión de los trenes entre Sevilla y Madrid por el accidente ferroviario en la provincia de Toledo han señalado a EL ESPAÑOL que les han comentado en Renfe que "no habrá viajes en este trayecto hasta dentro de varios días".

Han indicado a este periódico que están buscando alternativas por "coche, avión o autobús" para poder desplazarse hasta la capital de España.

La información va llegando con cuentagotas y sí creen que "no va a haber trenes" en las próximas jornadas.

Han recordado la situación que se vivió a principios de este año por el accidente ferroviario de Adamuz y siguen contactando con sus familias y amigos para comentarles las novedades desde unas oficinas de Renfe donde ya hay hasta miembros de seguridad que están controlando el acceso de los clientes.

Un tren que venía de Huelva, tenía que haber pasado por Sevilla y en dirección Madrid se ha parado en la capital de Andalucía y sus pasajeros se han bajado ya que le han comentado que no iba a seguir el trayecto.

Otras rutas como la que va a Málaga y, en concreto, a la estación de María Zambrano, siguen en adelante con un tren que parte hacia la capital de la Costa del Sol a las 13:03.