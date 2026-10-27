Imagen de archivo de una oficina del Servicio Andaluz de Empleo. Cedida

Sevilla pierde empleo en el tercer trimestre y aumenta el paro un 14,7% en solo tres meses

Sevilla ha cerrado el tercer trimestre de 2026 con un descenso de la ocupación del 2,34% y un aumento del desempleo del 14,70% respecto al trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes.

La provincia también registra una evolución negativa en comparación con el mismo periodo de 2025: el número de ocupados cae un 0,77% y el paro aumenta un 3,62%.

La evolución del mercado laboral sevillano contrasta con la creación de empleo registrada en varias provincias andaluzas durante los meses de verano.

Entre junio y septiembre, la ocupación descendió también en Huelva (-6,21%), Almería (-2,27%), Málaga (-1,18%) y Córdoba (-0,16%). Por el contrario, creció en Granada (3,02%), Cádiz (2,70%) y Jaén (1,36%).

En cuanto al desempleo, Sevilla se encuentra entre las provincias donde más ha aumentado en el último trimestre. Además del incremento del 14,70% registrado en la provincia, el paro creció en Huelva un 54,30% y en Jaén un 0,94%.

En el resto de las provincias andaluzas descendió, con Cádiz a la cabeza (-11,1%), seguida de Granada (-6,73%), Almería (-1,74%), Córdoba (-0,93%) y Málaga (-0,76%).

La comparación interanual tampoco ofrece un balance favorable para Sevilla.

Frente al tercer trimestre de 2025, la provincia experimentó un aumento del paro del 3,62%, mientras que el desempleo descendió en Córdoba (-20,78%), Granada (-16,76%), Cádiz (-12,01%) y Jaén (-9,70%). En cambio, también subió en Huelva (34,35%), Málaga (13,91%) y Almería (8,20%).

Andalucía pierde ocupados

En el conjunto de Andalucía, la población ocupada descendió en 24.900 personas entre el segundo y el tercer trimestre de 2026, un retroceso del 0,68%. La comunidad contabiliza así 3.656.300 personas ocupadas, el segundo registro más elevado de toda la serie estadística.

La evolución trimestral andaluza contrasta con la del conjunto de España, donde la ocupación aumentó en 73.600 personas, un 0,32%, hasta alcanzar los 22.852.600 trabajadores.

Pese al retroceso de los últimos tres meses, el balance interanual andaluz es positivo.

En comparación con el tercer trimestre de 2025, la comunidad ha creado 44.100 empleos, un incremento del 1,22%. En España, por el contrario, la ocupación creció en 73.600 personas respecto al mismo periodo del año anterior, un 0,32%.

Por sectores, la ocupación aumentó en Andalucía durante el tercer trimestre en la industria, un 1,02%, y en los servicios, un 0,75%. En cambio, descendió en la agricultura, un 18,64%, y en la construcción, un 1,75%.

En términos interanuales, el empleo creció un 3,38% en la construcción, un 1,83% en los servicios y un 0,14% en la industria. La agricultura fue el único sector con una evolución negativa, al registrar una caída del 7,93%.

La evolución también presenta diferencias por sexos. Respecto al trimestre anterior, la ocupación aumentó un 0,04% entre los hombres, mientras que disminuyó un 1,55% entre las mujeres.

Sin embargo, en comparación con el tercer trimestre de 2025, el empleo creció en ambos grupos: un 0,89% entre los hombres y un 1,63% entre las mujeres.