Juanma Moreno y José Luis Sanz, en la capilla ardiente de María Jiménez en septiembre de 2023. Europa Press

Monteseirín también quiere un final íntimo: ninguno de los alcaldes democráticos de Sevilla ha tenido capilla ardiente

Ningún alcalde democrático de Sevilla ha tenido una capilla ardiente en el Ayuntamiento.

La actual corporación municipal ha ofrecido a la familia del exalcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín la posibilidad de preparar un velatorio en el edificio de la Plaza Nueva, pero esta ha declinado el ofrecimiento y ha preferido tener un final más íntimo en el tanatorio de la SE-30.

Sí han declarado el Consistorio y la Diputación el decreto de dos días de luto en Sevilla por el fallecimiento del que fuera su primer edil entre los años 1999 y 2011, médico de profesión, expresidente de la Diputación de Sevilla y delegado de la Zona Franca.

Así, a partir de este mediodía, Sánchez Monteseirín será velado en una de las salas de este tanatorio, donde mismamente se celebrará su funeral.

Lo mismo ocurrió el pasado mes de julio con la pérdida de Luis Uruñuela, primer alcalde democrático de la capital hispalense, cuya familia también prefirió recibir el pésame en el mencionado tanatorio.

Uruñuela consiguió el bastón de mando en 1979 tras el acuerdo entre los andalucistas, los comunistas y los socialistas, convirtiéndose en el primer regidor elegido por los sevillanos tras la dictadura.

Falleció el 31 de julio de este 2026 a los 89 años y dejó el cargo de alcalde de la capital de Andalucía en 1983 cuando Manuel del Valle obtuvo la mayoría absoluta con el PSOE, momento en el que comenzó a transformarse la ciudad para la Exposición Universal de 1992.

Precisamente, Manuel del Valle es otro alcalde de Sevilla fallecido que tampoco tuvo capilla ardiente porque murió en plena pandemia del coronavirus (el 26 de marzo de 2020) y este tipo de homenajes estaban prohibidos durante esos meses.

Por lo tanto, la familia no tuvo ninguna opción de poder tener un velatorio en el Ayuntamiento.

Otras capillas ardientes

El Salón Colón sí acogió en enero de 1998 los féretros con los restos del concejal del Partido Popular asesinado por ETA, Alberto Jiménez Becerril, y su esposa, Ascensión García Ortiz, cuyos cuerpos fueron velados por los miles de sevillanos que acudieron a arropar a la familia y a condenar la violencia terrorista.

El Consistorio hispalense sí ha tenido capillas ardientes de personas vinculadas a la ciudad como el torero Pepe Luis Vázquez en mayo de 2013 en el Apeadero.

También las protagonizaron la Duquesa de Alba, Cayetana Fitz James Stuart, en noviembre de 2014 en el mencionado Salón Colón y Pascual González, de Cantores de Híspalis en 2022.

La última en despedirse con estos honores fue la cantante María Jiménez en 2023. Esta además protagonizó un emotivo recorrido fúnebre en calesa, tirada por caballos, por las calles de la ciudad y su barrio de Triana.