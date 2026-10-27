Ana Buza murió al salir disparada del vehículo "de manera accidental", según la sentencia de la Audiencia

Ana Buza murió al salir disparada del vehículo "de manera accidental", según la sentencia de la Audiencia.

La pareja fue absuelta por un jurado popular de los delitos de asesinato, homicidio doloso e homicidio imprudente de los que había sido acusado.

La fallecida salió proyectada del turismo en marcha a la altura de Carmona al abrirse la puerta trasera derecha por "causas no determinadas", sufriendo un traumatismo craneoencefálico y cervical severo de carácter mortal, según la resolución dictada por la Audiencia consultada por Europa Press.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 7 de septiembre de 2019, cuando el acusado trasladaba a la víctima desde Lora del Río hacia su residencia en Sevilla tras haber mantenido una discusión.

A la altura del punto kilométrico 511 a la altura de Carmona, el turismo circulaba a 117 km/h en un tramo limitado a 80 m/h cuando la puerta se abrió y la víctima, que viajaba en el asiento trasero sin cinturón de seguridad, salió proyectada contra la calzada y la barrera metálica.

Por ello, la resolución judicial basó la absolución en los informes periciales del Equipo de Reconstrucción de Accidentes (ERAT) de la Guardia Civil y del Instituto de Medicina Legal de Sevilla, que descartaron por completo la hipótesis del atropello intencionado que sostenía la acusación particular, la cual llegó a solicitar 20 años de cárcel.

La autopsia determinó que el traumatismo cervical y craneoencefálico mortal fue causado por el "impacto de desaceleración brusca contra el quitamiedos" y no por un arrollamiento del coche.