Alfredo Sánchez Monteseirín, el alcalde 'camaleónico' que gobernó 12 años sin mayoría absoluta y transformó Sevilla

Aunque Alfredo Sánchez Monteseirín nació en La Rinconada en 1957, su vida se desarrolló en Sevilla. Con apenas seis años, se vino a la capital con sus padres y estudió en los Escolapios, donde su padre fue profesor.

Corrió y aprendió en una escuela que ya no existe porque estaba al lado de la plaza Ponce de León y el edificio ahora es un bloque de viviendas y oficinas de Emasesa.

Antes que político fue médico y estuvo en Barcelona, pero se integró en el Servicio Andaluz de Salud a finales de los años 80. Su faceta política nace prácticamente con los primeros ayuntamientos democráticos en 1979.

Y acabó siendo alcalde de Sevilla con una peculiaridad. Llegó a gobernar la ciudad durante 12 años a base de acuerdos con formaciones de distinta ideología como fueron los andalucistas e Izquierda Unida.

Antes, fue concejal en Burguillos desde ese año hasta 1987 y luego, pasó a la Diputación de Sevilla, donde llegó a ser presidente de la institución entre 1995 y 1999.

El gran salto lo dio al ir como candidato del PSOE a alcalde de Sevilla a finales del siglo XX, cargo que consiguió a la primera después de que obtuviera el respaldo de los andalucistas de Alejandro Rojas Marcos.

En ese primer mandato, se retomó el proyecto del metro que estaba metido en un cajón desde la década de los 80 y se pusieron las bases del nuevo modelo de ciudad.

En las elecciones municipales de 2003, Monteseirín cambió de socio, dejó de lado a los andalucistas y pactó con la Izquierda Unida de Paula Garvín, entrando los comunistas en el gobierno municipal en unos años en los que se proyectó la Alameda de Hércules que sigue en la actualidad.

Los socios comunistas

Su último mandato fue con el apoyo también de Izquierda Unida, en esta ocasión con Antonio Rodrigo Torrijos, un político más combativo con la derecha y tras unos comicios en los que ganó el PP de Juan Ignacio Zoido, que no pudo gobernar porque no tenía la mayoría de concejales.

Sevilla, al igual que el resto del mundo, ya estaba sumida en la crisis económica de 2008 pero continuaron proyectos polémicos como Metropol Parasol (Las Setas), las peatonalizaciones o los carriles bici.

Monteseirín fue un político que llegó a gobernar Sevilla durante 12 años a base de acuerdos con formaciones de distinta ideología como fueron los andalucistas e Izquierda Unida.

El alcalde 'más longevo' fue también el que más lejos llegó en la renovación de la ciudad en las últimas décadas, especialmente en zonas sensibles del centro histórico.

Un bagaje de obra pública que le ganó muchas críticas en la ciudad y que todavía hoy genera debate entre los sevillanos.

Monteseirín es recordado, entre otras cosas, por redibujar el perfil de la ciudad, tradicionalmente dominado por La Giralda, al impulsar el rascacielos Torre Sevilla, conocida como Torre Pelli.

En esos mismos años, levantó en un entorno típico como la Encarnación el edificio Metropol Parasol, popularmente llamado Las Setas. El Ayuntamiento encargó al arquitecto alemán Jürgen Mayer un complejo vanguardista que generó una gran controversia.

El 'cierre' del centro

La peatonalización del entorno Patrimonio de la Humanidad fue otra de sus grandes apuestas: Monteseirín 'cerró' al tráfico la calle San Fernando, la Puerta de Jerez, la avenida de la Constitución, parte de la calle Asunción y la Plaza Nueva.

En paralelo, puso en marcha el tranvía Metrocentro, no exento de mofas por su escaso recorrido —ahora ampliado— y su lenta marcha. Sevilla había despedido este tipo de transporte en los años 60.

La apuesta por la movilidad sostenible atañía también a una ambiciosa red de carriles bici, complementada con el servicio público de alquiler Sevici. La ciudad pasó de 0 a 127 kilómetros de este tipo de vías.

Durante sus mandatos, Sevilla estrenó la Línea 1 del Metro, ejecutada en su mayoría por la Junta de Andalucía, y asistió a la rehabilitación de otro enclave histórico: la Alameda de Hércules.

Los retrasos en la ejecución de plazos y los sobrecostes de obras millonarias como Las Setas o el Metrocentro añadieron disputas en una ciudad levantada en obras y dividida sobre su estética.

Con motivo de su fallecimiento, políticos de uno y otro signo han recordado la aportación de Monteseirín a la identidad de Sevilla en el nuevo siglo.