Muere Alfredo Sánchez Monteseirín, alcalde con más años en el cargo e "impulsor de la transformación" de la ciudad

Alfredo Sánchez Monteseirín, alcalde de Sevilla entre los años 1999 y 2011, ha fallecido a la edad de 69 años, según ha confirmado este lunes el presidente del Pleno municipal, Manuel Alés, durante la celebración del mismo.

Los concejales han guardado un minuto de silencio en memoria del que fuera el regidor que más años ha estado en el cargo, fallecido tras una larga enfermedad.

Nacido en 1957 en La Rinconada, se licenció en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. En los años 70 se sumó al Partido Socialista.

Durante su mandato se construyó el tranvía Metrocentro, se acometió la peatonalización de la Avenida, se construyó la red de carriles bici y el complejo Metropol Parasol, conocido como Las Setas, entre otras cosas.

Además de alcalde, Monteseirín fue presidente de la Diputación Provincial de Sevilla entre 1995 y 1999, y concejal de los ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, Burguillos y La Rinconada.

El actual alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha valorado en la red social 'X' que Monteseirín "impulsó y transformó la ciudad durante sus doce años al frente del Ayuntamiento de Sevilla, siendo la persona que más tiempo ha ocupado este cargo".

Homenajes de su ciudad

Una de sus últimas apariciones públicas se remonta a enero de 2025, con ocasión de la presentación de un cuadro retrato suyo como presidente de la Diputación, entre 1995 y 1999 bajo las siglas del PSOE.

Unos meses más tarde no pudo recoger la Medalla de Oro de Sevilla a la 'Proyección de la Ciudad', en la tradicional gala del día de San Fernando, el 30 de mayo, y fue su esposa, Felisa Tomás, quien recogió la distinción en su nombre, dejando uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

En julio de 2024, al cumplirse 25 años de su llegada a la Alcaldía, su familia agradecía en un comunicado el "cariño" y la "discreción" a todas las personas que se habían interesado por su estado de salud durante ese último año y transmitía de parte de Sánchez Monteseirín su "emocionada gratitud y su deseo de volver a compartir pasiones en el futuro".