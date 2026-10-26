Una falsa oferta de trabajo para cuidar a mayores escondía una red de prostitución con base en Sevilla

La Guardia Civil ha liberado a 22 mujeres extranjeras obligadas a ejercer la prostitución tras desarticular una organización criminal asentada en Sevilla. Las mujeres eran engañadas con una falsa oferta de trabajo para cuidar a personas mayores.

La operación, denominada 'Bonifaz', se ha saldado con 19 detenidos, puestos a disposición judicial como presuntos responsables de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, explotación sexual, agresión sexual y pertenencia a organización criminal.

La investigación, desarrollada durante más de nueve meses por el Área de Personas de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla, permitió reconstruir el método utilizado por la organización para captar y someter a sus víctimas.

Las pesquisas comenzaron, entre otras vías, a partir de la información aportada por una de las mujeres que consiguió escapar.

Según las averiguaciones de los investigadores, la red captaba a mujeres en países latinoamericanos mediante falsas ofertas de empleo en España para cuidar a personas mayores.

La propia organización se hacía cargo de los gastos del viaje y de los trámites de documentación para facilitar su llegada al país.

Sin embargo, una vez en España, las mujeres eran despojadas de sus pasaportes y se les comunicaba que habían contraído una deuda de unos 10.000 euros por los costes del desplazamiento y el alojamiento.

Los integrantes de la red las obligaban a ejercer la prostitución en viviendas utilizadas como prostíbulos para saldar esa cantidad, recurriendo a coacciones, intimidaciones y amenazas contra sus familiares en sus países de origen.

La deuda, lejos de reducirse, podía aumentar con los sucesivos traslados de las víctimas a inmuebles gestionados por otras organizaciones criminales.

Los responsables de estas redes asumían las cantidades pendientes y las mujeres quedaban sometidas a nuevos grupos, a los que debían seguir pagando mediante el ejercicio de la prostitución.

Esta movilidad entre viviendas de distintas provincias también dificultaba las investigaciones policiales.

Dos fases de la operación

La Guardia Civil desarrolló la operación Bonifaz en dos fases. La primera tuvo lugar a finales de septiembre y se centró en Sevilla capital, donde los agentes realizaron seis entradas y registros en inmuebles empleados para la explotación sexual, con la colaboración de la Policía Local de Sevilla.

Esta actuación se saldó con 11 detenciones en Gelves, en la provincia sevillana, y Jerez de la Frontera, en Cádiz.

Durante los registros fueron identificadas 15 mujeres que ejercían la prostitución para la organización. Dos de ellas solicitaron protección en casas de acogida de entidades especializadas, tras las gestiones realizadas por los investigadores.

En esta primera fase, los agentes también intervinieron dos vehículos de alta gama, dispositivos de videovigilancia empleados para controlar a las mujeres, teléfonos móviles, terminales de pago electrónico (TPV), documentación contable y contratos fraudulentos formalizados con las víctimas.

Además, se incautaron de 20.000 euros en efectivo.

La segunda fase se llevó a cabo durante este mes de octubre, con seis registros en inmuebles de Vigo (Pontevedra), Mijas (Málaga), Peñíscola (Castellón) y Alzira (Valencia).

En estas actuaciones fueron detenidas otras ocho personas y localizadas siete mujeres que, según la investigación, eran utilizadas por la organización para ejercer la prostitución. Los agentes intervinieron 7.780 euros en efectivo, además de numerosos dispositivos electrónicos y documentación.

En total, la operación se ha saldado con la liberación de 22 mujeres y la detención de 19 personas.

Los arrestados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, dos delitos de explotación sexual, un delito de agresión sexual y pertenencia a organización criminal.

Para avanzar en las pesquisas, la Guardia Civil constituyó un equipo conjunto de trabajo entre el Área de Personas y el Equipo Mujer-Menor de la Policía Judicial de Sevilla.

El análisis de la abundante documentación intervenida continúa, por lo que la investigación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales.