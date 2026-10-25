Daniel Camacho, de vivir dos meses en la calle a reconstruir su vida: "No tenía dónde llamar ni quién me pudiera ayudar"

La vida de Daniel Camacho llegó a un punto en el que no tenía dónde dormir, llevaba días sin comer y nadie de su entorno parecía dispuesto a abrirle una puerta.

Había perdido el contacto con buena parte de su familia, su adicción a las drogas había condicionado sus relaciones y su comportamiento y, después de una pelea en casa, una orden de alejamiento le impidió regresar al domicilio de sus padres.

Durante dos meses, las calles de Sevilla fueron su lugar de paso. También llegó a dormir en un cuarto de un centro deportivo, gracias a la ayuda de una persona que conocía su situación. "Me veía tirado en la calle", recuerda.

En Sevilla, la cifra que se maneja ronda las 700 personas sin hogar, aunque no constituye un recuento exacto. El Ayuntamiento calcula esta realidad a partir del uso de recursos públicos, como comedores y duchas, pero ese método no permite conocer con precisión cuántas personas viven en la calle.

El Ministerio ha anunciado que próximamente realizará un conteo de las personas que viven en la calle para todo el país.

Detrás de esas cifras hay trayectorias personales muy distintas. La de Daniel comenzó mucho antes de que se quedara sin un lugar donde vivir.

Una espiral sin salida

Daniel empezó a trabajar muy joven en salas de juego, bingos y casinos. Con apenas 18 años, "ganaba más dinero en propinas que con mi propio sueldo".

"Me compraba motos, vestía ropa de marca y salía a restaurantes". Poco a poco, reconoce, comenzó a construir una imagen de sí mismo asociada al dinero y a la posición que creía haber alcanzado.

"Empieza mi ego a crecer y a creerme el guay del barrio", relata. Aquel entorno laboral también lo acercó al consumo de cocaína.

Primero conoció a personas que tomaban la sustancia y comenzó a venderla. Después, durante el servicio militar, la probó.

Cuando regresó al bingo, su relación con la droga ya había cambiado: parte del dinero que obtenía dejó de destinarse a mantener el estilo de vida que llevaba y empezó a servir para financiar su propio consumo.

Lo que al principio parecía una forma de ganar dinero terminó convirtiéndose en una espiral que fue desplazando todo lo demás.

La necesidad de consumir fue ocupando un espacio cada vez mayor hasta que, según cuenta, dejó de escuchar a quienes intentaban advertirle de lo que estaba ocurriendo.

El ámbito familiar

Mientras tanto, su vida familiar también se deterioraba. Cuando nació su hija, apenas podía hacerse cargo de ella. Trabajaba de noche y dormía durante el día después de salir del bingo de madrugada. Su rutina estaba condicionada por el trabajo, la búsqueda de droga y el consumo.

Finalmente, la madre de la niña lo dejó y Daniel regresó a casa de sus padres.

Su familia trató de ayudarlo. Lo acompañó en distintos intentos de tratamiento, pero ninguno consiguió que abandonara aquella dinámica. La situación empeoró hasta que sus padres decidieron poner límites.

El episodio definitivo llegó cuando Daniel regresó a casa bajo los efectos de las drogas y reclamó un dinero que su padre le había guardado para evitar que lo gastara en el consumo.

La discusión terminó en una pelea en la que se vieron implicados varios miembros de la familia y algunos vecinos. La Policía intervino y Daniel fue detenido. Sus padres solicitaron una orden de alejamiento que le impedía acercarse a su domicilio y a las calles colindantes.

A partir de ese momento, se quedó sin hogar y sin buena parte de su red familiar.

Según explica, "mi padre habló con los demás familiares para que dejaran de darme cobijo". La decisión, que Daniel vivió entonces como un abandono, formaba parte de un intento de poner fin a una situación que la familia ya no podía sostener.

"Nadie me hablaba, nadie me quería ver", recuerda. Sin posibilidad de regresar a casa y sin un lugar estable donde quedarse, pasó dos meses en la calle.

Un plato caliente

Durante aquel periodo, Daniel llegó a dormir en el cuarto de la ropa y la lavadora de un centro deportivo. También sufrió una agresión: se había metido en casa de un narcotraficante para robarle droga y acabó con una herida en el antebrazo que necesitó cuatro puntos de sutura.

Fue entonces cuando se encontró con Emilio Medina Pablos, un conocido de su padre y terapeuta que hoy dirige el centro de Alcohólicos Rehabilitados AR San José, en La Rinconada.

Daniel le contó parte de su situación. La respuesta fue directa: necesitaba pedir ayuda y alejarse de su entorno para ingresar en una comunidad terapéutica.

Al principio se negó. No quería acudir a un centro vinculado a una organización religiosa y no confiaba en aquella posibilidad. Pero su situación era límite.

Llevaba dos días sin comer, no tenía dinero y tampoco encontraba a nadie que pudiera ayudarlo. Su moto se quedó sin gasolina justo delante de un centro dedicado a la rehabilitación y la atención de personas en situación de marginación.

Aquel encuentro acabó convirtiéndose en el principio de su recuperación. "Me dieron un chocolatito caliente, no se me olvidará, y dos paquetes de galletas", recuerda.

Después hablaron con él y le explicaron que debía marcharse de Sevilla e ingresar en una comunidad terapéutica. Siendo consciente de su situación quiso escapar a algún lugar que no le permitiera volver a pie a su ciudad, así que se fue a Canarias.

En Canarias permaneció un año y seis meses en el centro, seis de ellos como terapeuta, según relata. Después inició una nueva etapa. Encontró trabajo, practicó deporte, jugó al fútbol y boxeó. También construyó una vida personal que se mantuvo estable durante nueve años.

Un acto de amor

Con el tiempo supo que su padre había vivido su marcha de una manera muy distinta a la que él había imaginado. Cuando Daniel se fue de Sevilla, su progenitor acudió al aeropuerto y observó su partida desde detrás de una columna, llorando.

No quiso acercarse para despedirse porque temía que su presencia pudiera hacer que su hijo cambiara de opinión.

Daniel conoció aquel episodio dos años después, cuando sus padres fueron a visitarlo. Comprendió entonces que la distancia y la firmeza de su familia no significaban necesariamente falta de amor.

Su padre había tratado de sostener una decisión dolorosa porque creía que era la única manera de que Daniel tuviera una oportunidad de cambiar. "El pobre estuvo detrás de una columna todo el tiempo en el aeropuerto viendo cómo me marchaba y harto de llorar", cuenta.

Su padre murió después, cuando Daniel ya había conseguido reconstruir parte de su vida. "Espero que se sienta orgulloso de mí", declara.

Una recaída

La recuperación, sin embargo, no fue una línea recta. Después de nueve años sin consumir, Daniel comenzó a beber de nuevo. "Al principio eran dos copas o un vino, pensaba que podía controlarlo porque llevaba mucho tiempo sin tomar nada".

Pero el consumo volvió a ocupar espacio en su vida. Cuando empezó una relación con la mujer que hoy es su esposa, se trasladó desde Tenerife para vivir con ella. A pesar de la nueva oportunidad, volvió a recaer.

Durante dos meses estuvo de nuevo inmerso en el consumo, hasta el punto de sufrir episodios de paranoia y creer que lo perseguían para robarle o agredirlo.

Una de las escenas que recuerda con mayor claridad ocurrió cuando su pareja tuvo que levantarse a las cinco de la mañana, despertar a su hija, que entonces tenía seis años, y salir a buscarlo.

Al día siguiente, cuando tomó conciencia de lo ocurrido, comprendió que no quería repetir aquella historia. No solo por el daño que podía hacerse a sí mismo, sino también por las consecuencias que su comportamiento tenía para las personas que le habían dado una nueva oportunidad.

Daniel sitúa en 2016 el comienzo de esta última etapa de abstinencia. Desde entonces, asegura, no ha vuelto a beber "ni siquiera una cerveza". Ahora tiene claro que haber pasado años sin consumir no significa que el riesgo haya desaparecido.

"El adicto es adicto siempre", afirma. Para él, la recuperación consiste en aprender a reconocer las situaciones que pueden desencadenar una recaída y trabajar sobre las conductas que acompañan a la adicción.

Habla de la impulsividad, la agresividad, la empatía y la capacidad de afrontar los problemas sin recurrir a una sustancia para evadirse.

También considera fundamental mantener el vínculo con las personas y las asociaciones que ayudan durante el proceso.

Aunque no está integrado actualmente en un centro, explica que colabora cuando se necesita su experiencia y mantiene una relación especial con AR San José, en La Rinconada, cuyo director fue una de las personas que le tendieron la mano cuando se quedó sin hogar.

Mirar atrás sin olvidar

Daniel no presenta su historia como una recuperación sencilla ni como una victoria definitiva. Habla de las recaídas, de las agresiones, de las amenazas y de los robos que pueden aparecer cuando la adicción condiciona la conducta.

Reconoce también el daño que causó a su propia familia y la dificultad de comprender, mientras estaba inmerso en el consumo, hasta qué punto había cambiado.

Su experiencia permite observar cómo el sinhogarismo puede cruzarse con otros problemas sociales, como las adicciones, la ruptura de los vínculos familiares y la falta de una red de apoyo.

En su caso, la pérdida de la vivienda llegó después de un deterioro prolongado de sus relaciones personales y de una situación que terminó haciendo imposible la convivencia en casa.

La calle fue una consecuencia de esa cadena de acontecimientos, pero también el momento en el que su vulnerabilidad se hizo más visible y decidió que su vida no podía seguir por ese camino.