Imagen de espaldas de Natalia en la casa de una amiga. N.N.

"Vivir en mi casa es un infierno": la otra violencia que genera la dificultad de acceder a una vivienda asequible

Natalia tiene 35 años y hay días en los que piensa que vivir debajo de un puente sería mejor que seguir en su propia casa. Convive con su hermano, politoxicómano, y con su madre, en un entorno marcado por los gritos, los insultos y las exigencias constantes de dinero.

Su historia refleja una de las consecuencias menos visibles de la crisis de la vivienda.

Los precios no solo dificultan el acceso a un hogar a quienes cobran salarios bajos o quieren emanciparse, sino que pueden convertirse en una barrera que impide a determinadas personas alejarse de situaciones de violencia, abuso emocional o convivencia insoportable.

En Sevilla, donde el precio medio del alquiler se sitúa actualmente en 13,4 euros por metro cuadrado, encontrar una vivienda asequible resulta cada vez más difícil.

Un piso de 60 metros cuadrados, una superficie habitual para una persona, supera los 800 euros mensuales.

La cifra contrasta con los ingresos de buena parte de la población. Según el último informe publicado por Comisiones Obreras (CCOO), más de la mitad de los sevillanos cobra, como mínimo, el salario mínimo interprofesional, fijado en 1.100 euros netos.

La cuenta es sencilla. Si una persona destina más de 800 euros a pagar un alquiler, le quedan alrededor de 300 para afrontar el agua, la electricidad, internet, la alimentación y el resto de sus necesidades. Una cantidad insuficiente para vivir con autonomía y dignidad.

"Mi casa es un infierno"

Natalia -nombre ficticio para salvaguardar la seguridad de la sevillana- conoce bien esta contradicción.

Tiene trabajo e ingresos, pero no los suficientes para salir de casa sin poner en riesgo su propia subsistencia. "Con la edad que tengo y mis turnos, no tengo cuerpo para compartir piso, pero cobro 1.200 euros más propinas y no puedo permitirme nada sola", explica.

Los alquileres más baratos que encuentra rondan los 800 euros, una cantidad que absorbería la mayor parte de su nómina.

"Como poder, puedo, pero no podría vivir, ni comprar comida, ni salir ni absolutamente nada". La posibilidad de acceder a una hipoteca tampoco constituye una alternativa para ella.

Mientras tanto, la sevillana teme que algún día su hermano pueda acabar con la vida de su madre, que, por el vínculo con su propio hijo, se niega a denunciarlo.

"Vivir en mi casa es un infierno, pero mi madre no quiere denunciar y la única opción que tengo es irme a vivir debajo de un puente, que muchas veces pienso que viviría mejor que aguantando lo que aguanto en mi propia casa", cuenta.

"Todos los días son gritos, insultos y requerimientos de dinero y más dinero. Insulta a mi madre y a mí a todas horas, es un sinvivir, un infierno", denuncia.

Pese a que la integridad física de su madre corre peligro, esta se niega a denunciar a su hijo. "La Policía no me permite presentar la denuncia a mí porque la vivienda pertenece a mi madre y es ella quien debe solicitar una orden de alejamiento", lamenta.

Su testimonio muestra hasta qué punto la falta de una alternativa habitacional puede agravar una situación de vulnerabilidad.

"Estamos los dos encerrados"

El caso de Candela -también un nombre ficticio- responde a una realidad distinta, pero comparte el mismo obstáculo. Tiene más de 50 años, trabaja con un contrato que contempla todas sus horas laborales y percibe algo más de 1.300 euros mensuales.

Sin embargo, sigue viviendo con su marido en una vivienda que ambos compraron y cuya hipoteca continúa pagando. La relación está marcada, según cuenta, por el abuso emocional, pero abandonar el domicilio supondría asumir un gasto que no puede sostener.

"No puedo pagar 300 euros de hipoteca y 700 de alquiler, porque mi nómina es de algo más de 1.300 euros", explica.

Su marido no quiere renunciar al piso y tampoco consiente que lo vendan. La posibilidad de marcharse y construir una vida al margen de esa relación queda, por tanto, condicionada por una hipoteca que sigue pesando sobre su economía.

"Ahí estamos los dos encerrados y viviendo de la manera que podemos", resume.

Para ella, el problema no es la falta de voluntad para empezar de nuevo, sino la imposibilidad de asumir el coste. "Si el alquiler estuviera más barato, yo me echo la manta a la cabeza y hago el esfuerzo de luchar por mi casa desde la seguridad de un alquiler lejos de todo esto, pero no puedo", señala.

Tampoco contempla compartir piso como una solución. "Con más de 50 años no me voy a ir a compartir piso con nadie".

"Mi padre no me hablaba"

Finalmente, la historia de Margarita añade otra dimensión a esta realidad. Es una mujer trans que sufrió abuso emocional por parte de su padre después de comunicar a su familia su identidad de género.

A partir de ese momento, según relata, la convivencia se convirtió en una sucesión de castigos y humillaciones. Su padre dejó de hablarle, le retiró la ayuda económica e impidió que su madre le diera dinero. También trataba de obstaculizar sus visitas al médico.

"Una vez le dijo a mi madre que ojalá me muriera de hambre", recuerda. Aquel episodio fue el punto de inflexión. Margarita decidió que tenía que abandonar el domicilio familiar, pero salir de allí no significaba que pudiera mantenerse por sí misma.

A todo, se suman sus dificultades para encontrar un empleo estable por el estigma que aún pesa sobre las personas trans. Tiene el título de esteticista, aunque no ha conseguido trabajar de forma continuada en ese sector.

Actualmente, la contratan como camarera para cubrir algunas horas sueltas, unos ingresos que no le permiten afrontar un alquiler en Sevilla. "Por mi condición de persona trans tengo muchas más trabas que cualquier otra persona para encontrar un trabajo estable", afirma.

Su alternativa ha sido recurrir a su círculo de apoyo. Unos amigos la han acogido en el piso compartido en el que viven otras tres personas y no le cobran alquiler.

"Estoy viva gracias a la caridad de mi círculo de apoyo. Les debo la vida", reconoce. Sus palabras revelan hasta qué punto una red de apoyo puede resultar decisiva cuando los ingresos no permiten acceder a una vivienda.

Sinhogarismo invisible

El fenómeno que sufren estas tres sevillanas se conoce como sinhogarismo femenino invisibilizado. "Son mujeres que, para evitar quedarse en la calle, acceden o permanecen en viviendas o entornos donde no se sienten seguras, conviviendo con personas que ejercen violencia, control o abuso, o dependiendo de alojamientos temporales e inestables".

Así lo explican desde la entidad HOGAR SÍ. "Son situaciones difíciles de medir estadísticamente y, por tanto, suelen quedar fuera de los datos más visibles del sinhogarismo", desarrolla Marina Sánchez, coordinadora de comunicación e incidencia de la entidad.

Insiste en que "es importante recordar que muchas mujeres desarrollan estrategias para evitar la calle durante el mayor tiempo posible, precisamente por el riesgo que conlleva".

Es por ese motivo que, a menudo, "permanecen ocultas en situaciones de infravivienda, dependencia, convivencia forzada o relaciones no deseadas antes de que el sinhogarismo se haga visible".

Desde HOGAR SÍ defienden que la respuesta no puede limitarse a atender la emergencia cuando una mujer ya ha perdido su hogar.

"Es fundamental actuar antes, identificando situaciones de riesgo y ofreciendo alternativas habitacionales seguras que permitan salir de entornos de violencia sin tener que elegir entre sufrir agresiones o quedarse en la calle", apunta Sánchez.