Los representantes públicos en la presentación de 'Repartiendo Esperanza'. Hermandad de la Esperanza Macarena

Las Hermandades de la Macarena y Triana organizan una zambomba solidaria en el Parque Magallanes

La Hermandad de la Macarena y la Hermandad de la Esperanza de Triana han unido fuerzas para celebrar 'Repartiendo Esperanza', una zambomba solidaria que combinará música en directo y convivencia el próximo viernes 20 de noviembre en el Parque Fernando Magallanes de Sevilla.

La jornada, que ha sido presentada este viernes junto al alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, se desarrollará entre las 16:00 y las 00:00 horas y destinará toda la recaudación a las obras asistenciales que ambas corporaciones mantienen en el Polígono Norte y el Polígono Sur, respectivamente.

La iniciativa se ha presentado este viernes en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla, donde también se ha descubierto el cartel anunciador, ilustrado con una pintura del artista José Tomás Pérez Indiano.

El festival contará con las actuaciones de Así canta Jerez en Navidad, Javi Moya, Al son de las Niñas, Rafael Ruiz 'El Bomba', Macarena de la Torre, Calle Pureza, Una y nos vamos y Los Alpresa.

El programa reunirá diferentes estilos vinculados a la música andaluza y los sonidos populares, con un marcado ambiente navideño. Además, el recinto dispondrá de varios ambigús con precios populares.

El objetivo de 'Repartiendo Esperanza' es recaudar fondos para respaldar la labor social que desarrollan las dos hermandades en zonas de Sevilla con necesidades asistenciales.

Los beneficios se destinarán a los proyectos de la Macarena en el Polígono Norte y a los de la Esperanza de Triana en el Polígono Sur.

Juntos por la solidaridad

Durante la presentación, el hermano mayor de la Macarena, Fernando Fernández Cabezuelo, ha destacado la importancia de la colaboración entre ambas corporaciones para ayudar a las personas que más lo necesitan.

"Para la Macarena es una satisfacción formar parte de una iniciativa que nos permite unir voluntades y transformar la solidaridad de los sevillanos en ayuda para quienes más lo necesitan. Compartir este proyecto con la Hermandad de la Esperanza de Triana es una oportunidad para seguir repartiendo esperanza", ha señalado

Por su parte, el hermano mayor de la Esperanza de Triana, Feliciano Fernández, ha incidido en la necesidad de convertir ese sentimiento en acciones concretas.

"La esperanza cobra todo su sentido cuando se convierte en compromiso con los demás. Este encuentro nos permite trabajar juntos y sumar a artistas y ciudadanos en torno a una misma causa, poniendo en valor la labor social que nuestras Hermandades desarrollan durante todo el año", ha afirmado.

Con esta propuesta, las dos hermandades buscan implicar a la ciudadanía en sus proyectos asistenciales a través de la música y de una jornada de encuentro abierta al público.

Las entradas

Las entradas para 'Repartiendo Esperanza' ya están a la venta a través del código QR incluido en el cartel oficial y en la plataforma Giglon.

Los interesados pueden consultar los precios, las condiciones de acceso y el resto de los detalles del evento en la web oficial, www.repartiendoesperanza.es.