Representantes políticos y de la institución en la celebración del 140 aniversario de la Cámara de Comercio. Cámara de Comercio de Sevilla

La Cámara de Comercio de Sevilla cumple 140 años y prepara una nueva sede para más de 390 empresas

La Cámara de Comercio de Sevilla ha celebrado sus 140 años de historia con un acto en el Patio de la Montería del Real Alcázar, en el que ha repasado su trayectoria y presentado los principales proyectos con los que pretende impulsar el desarrollo empresarial de la provincia durante los próximos años.

La conmemoración ha reunido a representantes de las administraciones públicas, entre ellos el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; y varios consejeros del Gobierno andaluz.

Durante el encuentro, la institución ha reivindicado su papel en el crecimiento económico de la ciudad y ha puesto el foco en los desafíos relacionados con la transformación digital, la formación y las infraestructuras.

Uno de los principales proyectos de futuro es VERA, un edificio sostenible concebido como sede para las más de 390 empresas que integran el Club Cámara.

La entidad también prevé trasladar de forma unificada su oferta educativa al nuevo Distrito Urbano Portuario, con la intención de acercar la formación técnica a los sectores de la innovación logística e industrial.

El presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, ha defendido la continuidad de la institución como representante del tejido productivo sevillano y ha expresado su voluntad de mantener su compromiso con las empresas.

"Afrontamos el porvenir no sólo como un reto, sino como una extraordinaria oportunidad, bajo la premisa de que para crear, primero hay que creer. Sevilla sabe que cuenta con su Cámara de Comercio como una aliada leal e indispensable", ha afirmado.

140 años de historia

La Cámara de Comercio de Sevilla se constituyó el 13 de junio de 1886, cuando 86 comerciantes, industriales y navieros fundaron la entidad en el Salón Grande de la antigua Casa Lonja, espacio que compartía con el Archivo General de Indias.

Durante el acto, Herrero ha recordado que sus antecedentes se remontan a instituciones comerciales anteriores, como la Universidad de Corredores de Lonja, creada en 1367; el Consulado de Cargadores a Indias, de 1543; y el Tribunal de Comercio, de 1829.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado la capacidad de la corporación para mantenerse activa durante casi un siglo y medio, pese a los cambios políticos, sociales y económicos.

"Es una historia de éxito", ha señalado, antes de subrayar su contribución al progreso de Sevilla y su provincia.

Moreno también ha reivindicado la función de las cámaras de comercio en la modernización empresarial, especialmente mediante la formación, la digitalización, el aumento de la productividad y la internacionalización de las compañías.

Por su parte, el alcalde, José Luis Sanz, ha puesto en valor la participación de la Cámara en proyectos empresariales y su papel como intermediaria para transformar iniciativas económicas en empleo, riqueza y crecimiento.

Asimismo, ha destacado su labor social y la colaboración mantenida con el Ayuntamiento.

Apoyo a las empresas

La institución ha aprovechado la efeméride para repasar las iniciativas que desarrolla actualmente. Entre ellas figura Momo Tech Gallery, impulsado junto a la Federación de Empresarios del Metal (FEDEME) y el Ayuntamiento de Sevilla para reforzar el tejido industrial y comercial.

También ha destacado herramientas de apoyo al emprendimiento como La Fábrica de Sevilla y la plataforma Emprésate 360, además de proyectos desarrollados con la Junta de Andalucía para respaldar a autónomos y pequeñas y medianas empresas.

En el ámbito de la formación, la Cámara cuenta con su Campus Cámara en EUSA y la Torre Cruzcampo.

Asimismo, promociona Sevilla como destino de congresos y reuniones empresariales a través del Sevilla Congress and Convention Bureau y mantiene relaciones comerciales con otros países, especialmente de Iberoamérica.

La entidad ocupa además la Presidencia de Honor de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (AICO), que agrupa a instituciones empresariales de 20 países, y asume la Secretaría General de esta organización.

Otro de sus ámbitos de actuación es el sector agroalimentario. Desde 2015, en colaboración con la Fundación Caja Rural del Sur, impulsa la Lonja de Cereales y Oleaginosas de Sevilla, que cuenta con más de 260 socios entre agricultores, cooperativas e industriales.

La Cámara también desarrolla labores de arbitraje y mediación empresarial a través de ASEMARB, fruto de una alianza con el Colegio de Abogados de Sevilla.

A ello se suma su reivindicación de menos trabas burocráticas, mayor certidumbre fiscal y la ejecución de infraestructuras consideradas necesarias para el desarrollo económico provincial.

El horizonte de 2029

Entre los objetivos de los próximos años figura también la participación en los actos del centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929, una cita que la Cámara considera una oportunidad para reforzar los vínculos económicos entre Sevilla y América.

La institución pretende aprovechar ese horizonte para reclamar las infraestructuras que necesita la provincia y consolidar la proyección internacional de la capital andaluza.

En su balance de estos 140 años, la Cámara ha recordado igualmente su actividad durante distintas crisis económicas, desde la recesión financiera de 2008 hasta la pandemia de la covid-19, y su labor de asesoramiento y apoyo a empresas y autónomos.

La celebración en el Real Alcázar ha servido así para vincular el legado comercial de la institución con sus planes de futuro, centrados en la formación, la modernización empresarial, la innovación y el fortalecimiento de las relaciones económicas internacionales.