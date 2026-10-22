Alberto Núñez Feijóo, en el acto de precampaña en Sevilla, en el restaurante Abades Triana. Europa Press

Sevilla se erige en 'ciudad modelo' para Feijóo y su objetivo de construir un millón de viviendas en 4 años en España

Alberto Núñez Feijóo quiere "revertir" por completo la pésima situación de la vivienda en España y se ha marcado un ambicioso objetivo de construcción: un millón de viviendas en la próxima legislatura si llega a la Moncloa.

Si hay una ciudad que se ha convertido en referencia para su equipo del PP, esa es Sevilla. Una capital y una provincia que lideran la construcción en España este 2026, solo por debajo de Madrid y Barcelona.

Hasta el mes de mayo el Ayuntamiento hispalense había impulsado 6.134 viviendas públicas, lo que ha hecho que el alcalde José Luis Sanz hable ya de Sevilla como la "capital de la vivienda protegida".

Ayer, en el encuentro de Feijóo en el restaurante Abades Triana, el presidente andaluz, Juanma Moreno, recordó que la Junta ha impulsado durante sus mandatos 18.300 viviendas, de las cuales 8.500 en Sevilla.

Moreno destacó que en la capital andaluza "se han hecho las cosas francamente bien".

La provincia cerró el pasado 2025 como líder en licencias de obra en relación a su parque de viviendas, triplicando la media nacional: 13,5 licencias de construcción por cada 1.000 viviendas de todo su parque residencial.

Para Alberto Núñez Feijóo, la receta contra el grave problema de acceso a la vivienda, en especial a los más jóvenes, pasa por "construir más y más rápido". Un modelo que comparten la Junta y el Ayuntamiento.

Se recupera la vivienda libre

Para ello hay que apostar por la vivienda protegida, pero también facilitar al máximo la oferta libre. En este sentido, Sevilla está recuperando cifras previas al año 2008, con el pinchazo de la 'burbuja'.

En 2025 se han iniciado 7.487 viviendas, mientras que aquel año fueron 9.083.

El 'secreto' de la construcción en Sevilla y Andalucía pasa por la identificación y disposición de suelo público, el aligeramiento de las trabas burocráticas y la búsqueda de mano de obra.

En la actualidad hay 23 promociones en marcha en toda Sevilla, desde Palmas Altas a Los Pajaritos, pasando por Torreblanca, Pino Montano y Triana.

Son 329.675.214 de inversión destinados a solucionar a la mayor brevedad el déficit de viviendas. A este ritmo de construcción, "el problema de la vivienda en Sevilla podría estar solucionado en unos ocho o diez años".

Así lo cree Manuel Morillo, gerente de la empresa municipal de vivienda Emvisesa, que ofreció una breve ponencia ante Feijóo en el encuentro hispalense del candidato.

Junta, Sevilla y Gobierno

Allí, Juanma Moreno acusó a Pedro Sánchez de "ser especialista en construir muros, pero de ladrillo ninguno". Moreno se ha fijado esta legislatura como la de la vivienda en Andalucía. Pretende impulsar hasta 20.000 en 4 años.

Feijóo, que también se hizo acompañar de Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del partido, ha tomado nota de lo que se está haciendo en el Sur y pretende trasladar el modelo a toda España.

Un modelo que, opina, funcionaría a todo trapo con las tres administraciones del mismo color, sin el freno a la construcción que supone la política de Sánchez.

De hecho, Feijóo quiere que Sevilla sea la sede de la primera conferencia de presidentes de su mandato, si llega a la Moncloa. En esa sesión monográfica se acometería el Plan de Vivienda Nacional para integrar a todos en el objetivo de solucionar de una vez el principal problema de los españoles.