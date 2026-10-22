La Policía Local cobrará 4 millones de euros de los atrasos por el Plan de Navidad del año pasado

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha dado luz verde a que el cuerpo de Policía Local cobre 4 millones de euros por los atrasos generados por el trabajo efectivo que realizaron los agentes en las navidades de 2025.

La concesión ha salido adelante con el voto en contra de Con Podemos-IU, las abstenciones de PSOE y Vox y el voto favorable del PP.

El Plan de Navidad 2025-2026 lleva un año trayendo cola en el hemiciclo, y es que todos los partidos de la oposición han coincidido en que es un problema que lleva años haciéndose bola por la "mala gestión" del gobierno local de José Luis Sanz.

Ismael Sánchez, de Con Podemos-IU, ha puesto el foco en la "vergüenza administrativa, política y de gestión" del grupo popular.

"Esto se sabía que iba a pasar", ha insistido. De hecho, en su declaración de votar de manera negativa, ha añadido que "el año pasado, cuando se debatió sobre el Plan de Navidad, advertimos que si se volvían a hacer las cosas igual en esta ocasión no iban a contar con nuestro apoyo". Y así ha sido.

"Los policías locales tienen todo el derecho de cobrar, lo que cuestionamos es la irresponsabilidad de un gobierno que los obliga a trabajar sin haber hecho correctamente sus deberes administrativos y presupuestarios", ha zanjado.

Por su parte, García Polavieja, de Vox, ha ratificado que aplicarían la misma lógica que en el Pleno de diciembre del pasado año.

"Podemos limitarnos a debatir si se paga o no, pero creo que es un debate incorrecto", ha señalado el portavoz, insistiendo en que el problema se ha encontrado en la gestión del ejecutivo local.

María Sonia Gaya Sánchez, del PSOE, ha afeado que esta situación no solo "entró en comisión de Hacienda por urgencia", sino que, además, fue modificada "media hora antes" de entrar.

La socialista ha calificado la situación de "chantaje institucional", alegando que se estaba dejando en sus manos votar a favor y "salvar la cara" del ejecutivo de Sanz o hacerlo en contra y que, por tanto, la Policía Local no percibiera el salario de un trabajo realizado.

El grupo popular se ha limitado a agradecer el desbloqueo de la medida, indicando que, gracias a ella, "la Policía Local recibirá en su próxima nómina el atraso del Plan de Navidad".