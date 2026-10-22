Imagen de la calle a la hora del suceso. Vecino de la zona

Un hombre se corta el cuello en mitad de la calle Luis Montoto, en Sevilla

Un varón se ha suicidado en la calle Luis Montoto. El hombre decidió quitarse la vida en medio de la calle, rebanándose el cuello con el cuchillo de la pescadería más cercana a su ubicación.

Vecinos de la zona cuentan que esta persona salió corriendo desde dentro de la clínica sanitaria de Mapfre siendo perseguido por un trabajador, y que llegó corriendo a la pescadería que se encuentra a escasos metros de la clínica.

Acto seguido consiguió arrebatarle el cuchillo a la pescadera y correr hacia la calle, intentando quitarse la vida con un tajo en el cuello.

Los servicios sanitarios y la Policía no han conseguido salvarlo, teniendo que lamentar su fallecimiento.

Emergencias ha confirmado a EL ESPAÑOL varias llamadas a las 11:50 a la altura del acueducto. Notificando varios apuñalamientos y un tajo mortal en la zona del cuello.