Eduardo Martín Clemens, en una imagen de la Archidiócesis de Sevilla. Archidiócesis de Sevilla

Eduardo Martín Clemens, un cura de Sevilla deja su parroquia y denuncia ser víctima de chantaje por abusos

Eduardo Martín Clemens, el hasta ahora sacerdote de la céntrica plaza de Santa Cruz en Sevilla, asegura sentirse víctima de un chantaje. También que no ha cometido ninguna agresión o acoso durante los años noventa, en los que estuvo de misionero en Perú.

El sacerdote ha presentado su renuncia como párroco de Santa Cruz hace unos días. Según expuso el mismo, debido al deterioro de su estado de salud y al cumplimiento de la edad reglamentaria.

Eduardo Martín Clemens es natural de Morón de la Frontera y en sus misiones en Perú coincidió con Robert Francis Prevost, el Papa León XIV.

Ahora, en un comunicado, el hasta ahora párroco de Santa Cruz desvincula su marcha a esta circunstancia: "He recibido con dolor y extrañeza una acusación que me llena de profunda tristeza. Debo aclarar que no he cometido ninguna agresión, ni violencia y por supuesto ningún tipo de acoso".

En esta línea, lamenta que se le acuse de "un comportamiento no correcto" en una de sus visitas a Perú en los periodos vacacionales donde solía ayudar a las misiones de Latinoamérica, durante uno de los veranos de finales de la década de los 90.

"La persona que me acusa me ha solicitado recursos de dinero en grandes cantidades en muchas ocasiones y en la última década siempre como ayuda familiar", aclara en el comunicado. De ahí que se sienta víctima de un chantaje.

En el mismo comunicado, aclara que cuando ya no podía seguir ayudando fue cuando comenzó "un chantaje" con su advertencia de informar a las autoridades religiosas para conseguir su beneficio económico.

El párroco asegura que la Archidiócesis de Sevilla está informada y está en plena disposición para esclarecer los hechos. No obstante, asegura que no hará más declaraciones para no entorpecer el procedimiento establecido.

"Me encomiendo como sacerdote y gran defensor de los derechos humanos, al Cielo y a vuestras oraciones. Un agradecimiento profundo por tantas muestras de gratitud que me están llegando", culmina el comunicado.

En el mismo también agradece al arzobispo el gesto de haber esperado a la jornada del Domund para efectuar el relevo ministerial, así como las muestras de cariño y solidaridad recibidas en estos días.