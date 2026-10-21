La carroza de la Estrella de la Ilusión en la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla de 2024. EP Sevilla

La Cabalgata de Reyes volverá a salir del Casino de la Exposición por las exigencias de la Universidad de Sevilla

La Cabalgata de Reyes Magos del Ateneo de Sevilla saldrá el próximo 5 de enero del Casino de la Exposición. Finalmente, no se ha alcanzado un acuerdo con la Universidad de Sevilla (US) para efectuar la salida desde el Rectorado por las exigencias de la institución académica.

El cortejo regresa por tanto a un enclave que no le es ajeno, pues fue utilizado por la comitiva durante 40 años.

Así lo ha anunciado la Docta Casa en un comunicado en el que muestra "su desagrado" por dicha falta de acuerdo.

Consideran que "no se pueden admitir las medidas propuestas por la Universidad, que no se han exigido en los últimos 15 años durante los que se ha organizado la salida desde el recinto de la antigua Fábrica de Tabacos".

El Ateneo lamenta de este modo "las dificultades técnicas y logísticas" puestas de manifiesto, en su opinión, durante las conversaciones que ambas instituciones han celebrado.

"Estas han culminado con la falta de una solución consensuada que permitiera mantener la salida en las condiciones habituales", remarcan en el comunicado.

El Ateneo recuerda que las primeras diferencias se centraban en cuanto al balcón en el que habría de llevarse a cabo la coronación de los Reyes Magos y el saludo al público del cortejo antes de iniciar su recorrido.

También en "el malestar de algunos profesores" por la utilización de sus dependencias y despachos para ese acto simbólico.

Sin embargo, finalmente se alegaron motivos de seguridad, sin que se hayan concretado las razones que impiden la salida por la misma cancela que estos 15 años.

No obstante, el Ateneo agradece a la Universidad de Sevilla el apoyo recibido durante este tiempo y remarca que la institución privada ha asumido los gastos derivados de la preparación y adecuación de los espacios utilizados.

Entre ellos el enmoquetado de las salas destinadas a los beduinos, la limpieza y la seguridad, contribuyendo así al buen desarrollo de la salida del cortejo.

Asimismo, la institución ateneísta subraya la respuesta "extraordinariamente positiva" por parte del Ayuntamiento.

Agradecen que desde primera hora se les haya ofrecido todas las facilidades necesarias para la búsqueda de un entorno favorable ante las dimensiones exigidas por el evento, así como por la disposición y colaboración para encontrar de inmediato una solución que permita "mantener viva esta tradición con las garantías necesarias".