Imagen de los toldos de la Avenida de la Constitución. E.P.

El Ayuntamiento pagará a la empresa encargada de los toldos en la Constitución 9.000€ para zanjar el contrato

El Ayuntamiento de Sevilla ha liquidado el contrato de los toldos de la Avenida de la Constitución del pasado verano.

A través del Área de Urbanismo, el Consistorio ha acordado pagar a la empresa Heliopol, la encargada de la instalación de las velas que este verano finalmente no se colocaron, un 6 % de lo acordado. Este importe se traduce en uno 9.000 euros.

Se trata de un procedimiento previsto y necesario para la redacción de un nuevo contrato de cara al proyecto del año que viene.

De esta forma, el Gobierno local deja atado el contrato que se canceló formalmente el pasado mes de julio debido a los problemas y retrasos en la instalación del entoldado en la céntrica vía sevillana.

Fue por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía por lo que se echó para atrás el diseño de este pasado verano y para el que se invirtió 300.000 euros procedentes de las arcas municipales.

A pesar de que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y parte de su equipo afirmasen en reiteradas ocasiones que la temporada estival de 2026 iba a contar con sombra en la Constitución, finalmente el regidor municipal anunció que las velas no llegarían.

"Las dos propuestas que se presentaron a la Comisión de Patrimonio entraron el 29 de mayo. Hoy estamos a 9 de julio y estamos esperando que resuelva, sin prisa pero sin pausa. Evidentemente, este año ya no habrá toldos en la Avenida de la Constitución", detalló el alcalde.

Además, defendió que ha sido el "único equipo de gobierno que está intentando que la vía cuente con toldos".

"Lo adecuado hubiese sido que quien planificó la peatonalización de la Avenida, gran acierto, por cierto, del señor Monteseirín, cuando taló 380 árboles, hubiese planificado una estructura fija que permitiera el montaje de toldos durante los meses de verano", afirmó.

Al hilo, reconoció que se trata de un proyecto "complejo" al afectar a una zona cuyos edificios recogen un "gran valor patrimonial".