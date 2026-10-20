ÁTICA exige que Sevilla regule la ampliación de Los Gordales antes de adjudicar las nuevas casetas de la Feria

La Asociación de Titulares de Casetas de la Feria de Sevilla (ÁTICA) ha pedido al Ayuntamiento que concrete las condiciones de la ampliación del Real de Los Gordales en la nueva Ordenanza Municipal de la Feria de Abril antes de adjudicar las nuevas casetas.

La entidad reclama, además, participar en la elaboración de la normativa antes de que se apruebe inicialmente.

La asociación ha preparado un documento con sus propuestas y ha solicitado una reunión con la Delegación de Fiestas Mayores para conocer el calendario previsto para la tramitación de la ordenanza y trasladar sus planteamientos.

Entre sus prioridades figuran establecer las condiciones de acceso de las nuevas casetas y garantizar los derechos de los titulares actuales que tengan que cambiar de ubicación por la ampliación del recinto.

ÁTICA defiende que la futura normativa debe fijar unas reglas claras para evitar diferencias entre las casetas existentes y las de nueva incorporación, además de facilitar los trabajos de montaje y reforzar la seguridad durante su instalación.

En materia de titularidad, la asociación propone mantener expresamente el sistema tradicional y regular con mayor claridad las altas, las bajas y las sucesiones de cotitulares.

También plantea que todo el recinto ferial se rija por una única ordenanza, con un anexo técnico específico para la ampliación de Los Gordales. Este documento debería incluir garantías para conservar la antigüedad de las casetas que deban ser reubicadas.

Otro de los puntos que considera necesario abordar es el suministro eléctrico. La entidad pide equiparar las condiciones de acceso a la potencia entre las casetas actuales y las nuevas para evitar diferencias en este ámbito.

En cuanto a la instalación de las estructuras, ÁTICA propone que el Ayuntamiento apruebe proyectos de montaje tipo que permitan cumplir los requisitos técnicos sin asumir costes innecesarios.

Asimismo, reclama un protocolo municipal de prevención de riesgos laborales que coordine a las distintas empresas que trabajan al mismo tiempo en el recinto ferial.

La asociación también plantea revisar el régimen sancionador para que los defectos formales que puedan corregirse no conlleven la pérdida de la titularidad de una caseta, una consecuencia que considera que no debe equipararse a las infracciones graves relacionadas con la seguridad.

"Pedimos al Ayuntamiento que nos escuche antes de aprobar el texto, no solo en el trámite de alegaciones", ha señalado Cristóbal Tomás Tripero Sánchez, presidente de ÁTICA.

La entidad insiste en que el diálogo con los titulares debe producirse antes de la aprobación inicial de la ordenanza, de manera que sus propuestas puedan tenerse en cuenta durante la elaboración de las reglas que regularán tanto el actual recinto ferial como su futura ampliación.