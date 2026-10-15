Turquía, Montreal y Baviera: el aeropuerto coge peso internacional con 60 nuevas rutas en la última década

Sevilla ya tiene su ansiado vuelo a Norteamérica. A Canadá, concretamente, con una conexión directa hasta la ciudad de Montreal.

Se trata de "un paso histórico" para su conectividad y la prueba de que el aeropuerto hispalense cada vez adquiere más peso internacional. Y esto no solo lo demuestra la nueva ruta trasatlántica -la primera en la historia de la urbe-, sino que lo confirman las conexiones que se han ido incluyendo a lo largo de la última década en la cartera de destinos ofertados desde la capital andaluza.

En concreto, 53 nuevas rutas se han sumado al abanico de opciones desde 2013 hasta 2025 según los datos facilitados por el aeródromo sevillano a EL ESPAÑOL. Un número al que hay que sumarle todos los anuncios que se han hecho en lo que va de 2026. En total, alrededor de 60 conexiones se han incluido en los últimos 13 años.

Entre los nuevos destinos se encuentran, además del último anunciado, países como Turquía o Baviera. Ryanair empezará a operar hasta la ciudad de Memmingen a partir del próximo marzo.

A estos dos se le unen conexiones con otras infraestructuras como la de Londres-Heathrow, que supone mayor comunicación con otros puntos del mundo y una gran apuesta británica y europea.

Más de 114 destinos

En 2013, las rutas disponibles eran 61. Ahora, sin contar las que se han registrado a lo largo de 2026, el aeropuerto ofrece 114.

Para el aeródromo hispalense, la conexión con Canadá es "un salto bastante importante" que se refleja en las cifras y en su modelo de crecimiento.

Fuentes de Aena van en la misma línea que el Ayuntamiento de Sevilla y defienden que esto es fruto de la colaboración entre las diferentes administraciones. Un proyecto para el que han trabajado de la mano representantes de dicho organismo estatal y de administraciones locales.

Asimismo, subrayan el crecimiento del tráfico internacional que ha experimentado el aeropuerto. En concreto, hace 12 años "casi el 70% del tráfico era nacional", algo que en la actualidad ha cambiado por completo.

Ahora, más de la mitad de los viajeros que aterrizan en San Pablo proceden del extranjero, frente a poco más de un tercio en 2013.

En este sentido, cabe destacar que los países conectados con Sevilla han pasado de 11 a 21 en los últimos 13 años, mientras que las ciudades aumentaron de 42 a 86. Aunque es preciso reseñar que no todas ellas pertenecen a otros estados.

La última urbe en sumarse ha sido la canadiense Montreal, que supone el primer vuelo de largo radio de la hispalense y que pone fin -al menos por ahora- al empeño del consistorio en conseguir una conexión directa con Norteamérica.

Tal y como han defendido en diferentes ocasiones representantes del Gobierno local y del sector turístico y empresarial, esta ruta era clave para el crecimiento de la ciudad. De ahí a que las diferentes entidades hayan hecho un arduo trabajo hasta conseguir el ansiado vuelo.

Así 'nació' el vuelo a Canadá

No obstante, Canadá no estuvo siempre en el radar. Entre los destinos que se barajaron despuntaron, sobre todo, Miami y Nueva York, pero, según explican desde el aeropuerto a este medio, esto cambió hace alrededor de un año, durante la celebración del congreso 'Routes Europe'.

En esta cita, las aerolíneas canadienses habrían mostrado gran interés en Sevilla y, por ende, habrían puesto de manifiesto su disposición a establecer una conexión con Andalucía a través de la ciudad hispalense.

A esta circunstancia se sumó el hecho de que Málaga ya cuenta con un vuelo sin escalas a Nueva York, por lo que "se amplió el campo de visión".

Así las cosas, el alcalde de Sevilla viajó hasta Montreal para mantener una reunión con los responsables de Air Canada, un encuentro que, finalmente, ha terminado dando sus frutos.

Fuentes del aeropuerto destacan la apuesta que ha hecho la aerolínea norteamericana por la ciudad.

En este sentido subrayan que se ha tardado más tiempo puesto que "las compañías deben estar seguras de que se trata de un proyecto rentable". Y es que "establecer una ruta de largo radio en un aeropuerto tipo puede costar, en términos generales, 100 millones de euros".

Es por ello por lo que, en esta ocasión, la aerolínea ha apostado por aviones Airbus A321XLR, más pequeños y, por lo tanto, más fáciles de llenar.