Foto de familia de la presentación del vuelo a Canadá. Ayuntamiento de Sevilla.

Sevilla estrenará vuelo con Norteamérica en 2027 con una conexión directa a Canadá

Sevilla estrenará vuelo con Norteamérica el próximo año.

A partir de septiembre de 2027, la capital andaluza contará con una conexión directa a la ciudad canadiense de Montreal.

La nueva ruta, que llega de la mano de Air Canada, ha sido anunciada este miércoles por el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, y el Country Manager de Air Canada para España y Portugal, José Blázquez.

En palabras del primer edil hispalense, este hecho supone "un paso histórico" en la conectividad internacional de la urbe.

"La llegada de Air Canada supone mucho más que la apertura de una nueva ruta, por primera vez, nuestra ciudad contará con una conexión transoceánica directa, que nos unirá con Canadá y reforzará nuestra conexión con Norteamérica", ha apostillado el regidor municipal.

El alcalde ha recordado que este "hito" es "fruto del trabajo desarrollado por el Ayuntamiento durante la misión institucional y comercial a Canadá del pasado mes de julio, cuando mantuvo una reunión con los responsables de planificación internacional de Air Canada en la sede central de la compañía en Montreal".

Según el Consistorio, durante aquel encuentro, Sanz repasó el potencial económico, empresarial, turístico y logístico de Sevilla para acreditar la oportunidad de establecer esta conexión.

En palabras del primer edil, la capital hispalense "tiene mercado, demanda y capacidad para convertirse en un destino estratégico para la compañía". "Hoy ese trabajo da sus frutos y quiero agradecer a Air Canada la confianza depositada en nuestra ciudad", ha señalado.

La nueva y ansiada ruta contará con cuatro vuelos semanales en cada una de las dos temporadas previstas; la primera, de septiembre de 2027 a enero de 2028, y la segunda, de febrero a junio de 2028.

La conexión se operará con el Airbus A321XLR, un avión de nueva generación diseñado para realizar vuelos de largo recorrido con una capacidad ajustada a la demanda de mercados que hasta ahora presentaban mayores dificultades para disponer de conexiones transatlánticas directas.

El modelo previsto para esta ruta dispone de 182 plazas, incluidos 14 asientos de clase Signature, totalmente reclinables. Desde este miércoles, día de su presentación, los billetes para la nueva ruta están a la venta.

Para Blázquez, "la incorporación de Sevilla refuerza aún más la creciente red global de Air Canada y supone un salto cualitativo en la conectividad intercontinental de la ciudad".

El de Air Canada será, por ahora, el único servicio sin escalas entre Sevilla y Norteamérica, facilitando más que nunca los viajes entre Andalucía y América.

Por último, el alcalde Sanz, ha asegurado que "las grandes rutas aéreas no solo unen aeropuertos; crean oportunidades, favorecen inversiones, generan comercio, impulsan el intercambio cultural y fortalecen las relaciones entre dos sociedades. Hoy Sevilla cruza por primera vez el Atlántico con un vuelo directo y lo hace con la mirada puesta en seguir abriendo nuevas puertas al mundo".