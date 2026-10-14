Imagen de archivo de agentes de la Policía Nacional en Sevilla. Policía Nacional.

Dos detenidos por vigilar y asaltar a una mujer cuando entraba en su casa de Sevilla para robarle

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a dos personas que atacaron a una mujer cuando esta se disponía a entrar en su vivienda, ubicada en el barrio de Triana, con el objetivo de robarle.

Según ha indicado en un comunicado el cuerpo policial, los dos implicados habían estado vigilando y siguiendo a la víctima para conocer sus rutinas y horarios para así asegurarse de cuando iba a estar en su casa.

Una vez arrestados, los dos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, quien decretó el ingreso en prisión de uno de ellos.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima estaba entrando en su domicilio. En este momento, los presuntos ladrones se abalanzaron sobre ella, la agarraron fuertemente del cuello y la obligaron a entrar en el inmueble.

Sin embargo, en el interior de la propiedad estaba la pareja de la afectada. Al escuchar ruido, salió a ayudar a la víctima y se inició un forcejeo.

Como consecuencia de estos hechos, la pareja sufrió lesiones de diversa consideración.

Finalmente, los ladrones huyeron del domicilio y se dieron a la fuga.

Tras esto, la Policía Nacional inició una investigación para esclarecer las circunstancias del asalto y determinar la identidad de sus responsables.

Las pesquisas permitieron recopilar y analizar diferentes elementos de interés, así como reconstruir los movimientos realizados por los presuntos autores antes y después del robo. La Policía logró establecer la vinculación de los sospechosos con los hechos y detenerlos.

Ahora, los dos detenidos se enfrentan a un presunto delito de robo con violencia e intimidación.