El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en su visita al monasterio de Santa Clara. Ayuntamiento de Sevilla

Sevilla invierte más de 22 millones en recuperar el monasterio de Santa Clara: así será su nueva entrada

El Ayuntamiento de Sevilla mantiene en marcha dos proyectos de rehabilitación en el monasterio de Santa Clara, con una inversión conjunta de 8,5 millones de euros. El total, sin embargo, asciende a más de 22 millones.

Las actuaciones permitirán recuperar diferentes espacios del conjunto monumental del Casco Antiguo y convertir su histórica Puerta Reglar en el nuevo acceso al Espacio Santa Clara.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado este martes las obras para conocer el avance de los trabajos, que forman parte del plan municipal para recuperar progresivamente este recinto y consolidarlo como un espacio cultural de referencia en la ciudad.

Uno de los proyectos se centra en el compás de entrada y las edificaciones colindantes, con un presupuesto superior a los 3,3 millones de euros.

El segundo, cuya ejecución comenzó el pasado mes de junio, comprende la Puerta Reglar y las dependencias de la antigua vida monástica, con una inversión de más de 5,1 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de 18 meses.

Una vez concluyan estos trabajos, podrán comenzar las obras correspondientes al primer ámbito.

La recuperación de la Puerta Reglar constituye una de las intervenciones más destacadas. Este acceso histórico, utilizado antiguamente por las religiosas para entrar en la clausura, se convertirá en la nueva entrada al Espacio Santa Clara.

La actuación contempla la restauración de su portada del siglo XVII y la mejora del compás, donde se incorporarán vegetación, iluminación ornamental y la fuente central. También se habilitarán espacios para el control de acceso, una tienda, una cafetería y una sala de exposiciones.

Durante la visita, Sanz ha agradecido el trabajo que se está desarrollando para recuperar "un espacio tan singular de Sevilla como es el monasterio de Santa Clara". El alcalde ha destacado que se trata de un conjunto que "poco a poco vamos devolviendo a los sevillanos".

Nuevas obras

A los dos proyectos actualmente en ejecución se suma la rehabilitación de la sala Profundis y de sus viviendas anexas, cuyos trabajos han sido licitados recientemente por el Ayuntamiento.

El presupuesto de licitación asciende a 3,9 millones de euros y el plazo previsto para completar la intervención es de 18 meses.

Estas actuaciones se integran en un plan de recuperación monumental dividido en cinco fases. La primera incluye la restauración de las edificaciones colindantes para su uso expositivo, la recuperación del compás y la intervención sobre la portada barroca.

La segunda contempla la restauración de la sala Profundis y de antiguas dependencias monásticas, además de la adaptación de las antiguas viviendas para uso expositivo.

Las fases tercera y cuarta se centran en la rehabilitación y consolidación de la Puerta Reglar y las dependencias de la vida monástica, así como en la recuperación de patios y espacios libres.

La quinta prevé intervenir en las cubiertas y otras salas para destinarlas a nuevos usos, restaurar las antiguas cocinas y recuperar el patio y la huerta, además de construir un núcleo de comunicación.

El objetivo es ampliar progresivamente los espacios recuperados de este conjunto monástico, que cuenta con una superficie de 9.700 metros cuadrados, y consolidarlo como un gran espacio cultural del Casco Antiguo bajo la gestión del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS).

Más de 22 millones de euros

Las obras de recuperación del monasterio de Santa Clara comenzaron en 2002. Hasta 2023, la inversión municipal acumulada rondaba los ocho millones de euros.

Desde mayo de ese año, el Ayuntamiento ha impulsado nuevas actuaciones por más de 14,4 millones y, durante el último año, ha licitado proyectos en el recinto que suman más de 12 millones de euros.

De esta forma, la inversión municipal total en el monasterio supera ya los 22 millones de euros, según los datos facilitados por el Consistorio.

Recuperación del patrimonio histórico

Sanz ha enmarcado estos trabajos en la estrategia municipal de recuperación del patrimonio histórico de Sevilla.

En este sentido, ha señalado que durante los últimos tres años y medio se han recuperado edificios como San Hermenegildo, San Laureano, el Pumarejo, San Jerónimo, la Torre de la Plata, el Lope de Vega, Artillería, la Casa Cernuda y el Alcázar, donde, según ha indicado, se han destinado más de 20 millones de euros.

En conjunto, el Ayuntamiento cifra en más de 60 millones de euros la inversión destinada durante ese periodo a la recuperación de edificios patrimoniales de la ciudad.