Detenidas dos personas en Sevilla por intentar colarse en España con pasaportes de otros

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Sevilla a dos personas que estaban intentando entrar en España con documentos de identidad falsos.

En concreto, según ha indicado el cuerpo policial en una nota de prensa, los ahora detenidos querían cruzar el control fronterizo del aeródromo haciendo uso de pasaportes pertenecientes a terceras personas.

En dicho punto de vigilancia, los agentes se percataron de que las identidades presentadas por los viajeros tenían irregularidades, por lo que empezaron a hacer las comprobaciones pertinentes.

Posteriormente, la Policía confirmó que los documentos no correspondían a la verdadera identidad de quienes los habían presentado.

Tras esto, las dos personas fueron detenidas y ahora se enfrentan a un presunto delito de falsedad documental.

Según indica en el texto el cuerpo policial, el procedimiento utilizado por los dos implicados consiste en utilizar documentación perteneciente a una tercera persona para así superar los controles establecidos y acceder al país de manera ilegal.