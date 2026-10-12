El hándicap de Palmas Altas: los pisos superan los 500.000 € y los servicios básicos para los vecinos no llegan

Desde octubre de 2024 muchas de las viviendas del nuevo barrio de Palmas Altas están habitadas. Sin embargo, esta zona residencial no dispone de farmacias, centros de salud, papelerías, colegios, bibliotecas o locales de ocio por enumerar algo. Existe la promesa de construirlos, pero no se sabe cuándo.

Es más, hace apenas unos días que el servicio de Tussam con la línea CJ1 comenzó su recorrido, en intervalos de media hora, por el nuevo asentamiento, según han confirmado vecinos a este periódico. En concreto, el día 28 de septiembre.

Eso sí, el metro cuadrado se encuentra entre los 2.000 y 2.800 euros. Esto, sumado a la extensión de las viviendas, que superan los 130 metros cuadrados en su mayoría, las eleva con facilidad por encima de 500.000 euros.

Con un rápido vistazo por portales inmobiliarios es fácil comprobar que, el que lleva muchos años con la promesa de convertirse en un barrio de moda, no es un enclave para todos los bolsillos.

Abundan las viviendas por 300.000, 400.000 e incluso 500.000 euros. La cuestión es que el metro cuadrado no se encuentra más caro que en zonas populares más cercanas al núcleo urbano como Triana, Los Remedios o el propio Centro, sino que la extensión de su construcción es significativamente mayor.

De hecho, el metro cuadrado en Palmas Altas equivale al que cualquier comprador puede encontrar en barrios como la Macarena o Santa Clara.

Sin embargo, los nuevos residenciales construidos en este enclave a las afueras de la ciudad disponen de 130, 160, 190 e incluso más de 200 metros cuadrados de superficie.

Con estas dimensiones, a poco que el precio por metro cuadrado se estime en 2.300 euros, el inmueble supera rápidamente los 500.000 euros.

A estos vecinos de propiedad privada se suman todos los que han entrado de forma reciente a través de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) en régimen de alquiler que ha ido concediendo el Ayuntamiento de Sevilla.

En total, han sido cuatro las promociones inmobiliarias que ya ha entregado el Consistorio hispalense: Puerta Carmona (70 viviendas), Puerta Osario (70), Puerta Real (138) y Puerta Jerez (137).

Sin servicios básicos

La entrega de estas llaves ha elevado de manera considerable la ocupación en este novedoso barrio. Un barrio moderno con instalaciones habitacionales de primera, sí, pero que no cuenta ni con una farmacia en sus calles.

Así lo cuenta a EL ESPAÑOL una de las sevillanas beneficiarias de un piso en alquiler permanente en una de las VPO del Ayuntamiento, María Armario.

"Ahora han abierto un MAS, pero no tenemos farmacias, colegios, centros de salud ni tiendas", afirma

"De hecho", insiste, "la línea de autobús hace días que ha empezado a circular por las calles cada media hora", relata.

Armario señala para parcelas lejanas indicando que "por ahí van a hacer un colegio y, por ahí, un instituto", pero asegura que no les han dicho para cuándo estarán disponibles estos servicios.

"El centro de salud o la farmacia más cercana están en Los Bermejales o Bellavista", indica, aprovechando para señalar que, sin coche, es imposible vivir allí, ya que "hasta 2036 no llegará el Metro".

La sevillana hace hincapié en la cantidad de niños pequeños que hay en la zona con sus familias. "La persona que coja un local y monte una guardería se hace de oro", bromea.

Hay, sin embargo, "un proyecto de bar ya en construcción".

Los últimos en entrar

Pese a la escasez de servicios, el pasado miércoles 7 de octubre otra gran partida de sevillanos habitaron sus pisos de alquiler permanente.

El Ayuntamiento entregó las llaves del Residencial Puerta Osario, una promoción de 70 viviendas protegidas. La promoción cuenta con 18 viviendas de dos dormitorios, 50 de tres dormitorios, cuatro de ellas adaptadas a personas con movilidad reducida, y 2 de cuatro dormitorios.

Según detalla el Consistorio, este residencial, como el resto ya entregado, incorpora espacios comunes como piscina, local comunitario y zonas de esparcimiento y descanso que facilitarán la convivencia.

Para ello, la inversión total ha ascendido a 13.639.794 euros, de los que 8.139.677 euros han sido aportados por el Ayuntamiento de Sevilla, 3.373.766 euros proceden de fondos Next Generation y 2.126.350 euros, de la línea de fomento del parque de alquiler.

En este contexto, la renta mensual será de 565 euros para las viviendas de dos dormitorios y de 665 euros para las de tres y cuatro dormitorios. En ambos casos el precio incluye una plaza de garaje y trastero.