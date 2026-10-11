Imagen de Juan de la Rosa, delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla. E.E.

"Espero que el nuevo Gobierno tras el 29-N coja los problemas de Sevilla por los cuernos". "En esta legislatura se han hecho casi 400 obras con una inversión de 200 M€". "La ordenanza de Plaza de España es una necesidad, pero aún queda recorrido". "El problema de la sombra en la Constitución fue la tala de 280 árboles. En 2027 estarán los toldos".

El delegado de Urbanismo: "En mayo se habrán puesto en marcha 4.500 VPO en Sevilla y el PSOE hizo 83 en ocho años"

Casi 400 obras en las calles de Sevilla, 2.202 viviendas de protección oficial (VPO) entregadas o en construcción impulsadas por la empresa municipal Emvisesa, otras 2.300 en ejecución a través de la colaboración público-privada, 4.500 en total, y alrededor de 35.000 planteadas para la próxima legislatura.

Estas son las cifras que se desprenden de los últimos tres años y medio en la ciudad andaluza. Unos trabajos que han ocasionado molestias a los hispalenses y por los que el Ayuntamiento ha pedido perdón en reiteradas ocasiones.

Ahora, el delegado de Urbanismo municipal, Juan de la Rosa, ha expuesto en una entrevista a EL ESPAÑOL cuáles son los proyectos de los que el Consistorio más "orgulloso" se siente y cómo evolucionarán todas las labores en materia de Vivienda y urbanística de aquí a las elecciones municipales del próximo 23 de mayo.

Una fecha tras la que espera que Sevilla pueda dialogar con "un Gobierno mucho más colaborativo" que "coja sus problemas por los cuernos".

Además, el delegado expone los principales motivos por los que el Ejecutivo del 'popular' José Luis Sanz quiere poner en marcha la ordenanza que regulará el uso de la Plaza de España y habla sobre tres de las polémicas más sonadas durante este 2026.

Tales como los toldos de la Avenida de la Constitución, los del puente de San Telmo y la aprobación de la licencia de la mezquita del Polígono Sur.

¿A qué problema que no puede solucionarse con la normativa vigente quiere poner fin el Ayuntamiento con la nueva ordenanza de Plaza de España?

La nueva ordenanza no ha sido una invención de este equipo de gobierno, sino una necesidad y lo hemos hablado abiertamente. Creo que todo el mundo está de acuerdo en que la plaza debe tener su regulación, su normativa de uso.

Cualquier ordenanza que se lleve al Ayuntamiento, en este caso al Consejo de Gobierno de la Gerencia, pasa previamente por un proceso de participación ciudadana donde hay unos borrados que luego se presentan en el Consejo de Gobierno, que es donde estamos. Estos borradores recogen las aportaciones de los ciudadanos.

Juan de la Rosa, delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla. E.E.

Esas serán alegaciones que se presenten formalmente y se resolverán en el seno del equipo de la Gerencia municipal de Urbanismo. Tras ello, el siguiente paso será la aprobación provisional de la ordenanza, que irá a pleno.

Por tanto, aún queda recorrido. Pero de lo que no cabe duda es de que hace falta y es importante regular el uso de la plaza de España.

A mí, como responsable que ha puesto sobre la mesa este borrador, me sorprende que, siendo un espacio sobre el que todos estamos de acuerdo en que es necesario regular, haya quien quiera ponerle el cascabel al gato. Por eso, quiero trasladar tranquilidad y, sobre todo, garantizar el orden y la seguridad jurídica en todo lo que se está haciendo.

Uno de los puntos que analizaría la normativa es qué pasaría si dos promotores solicitan fechas incompatible, ¿qué criterio tendrá más peso: el interés cultural, el impacto económico, la trayectoria del promotor o el interés turístico?

Yo, como delegado, planteo un texto ordenado sobre su uso. Tendremos que tener en cuenta la valoración de los técnicos una vez que se apruebe el texto definitivo para poner los criterios y los parámetros en caso de que haya concurrencia de peticiones.

De lo que no cabe duda es de que la plaza de España tiene que ser un espacio especialmente protegido por el Ayuntamiento.

Si hoy tuviera que hacer una lista de las cinco grandes actuaciones urbanísticas que sí o sí estarán terminadas antes de que acabe la legislatura, ¿cuáles serían?

Teníamos claro desde el minuto uno que las obras eran necesarias en Sevilla. Hemos vivido muchísimos años de parálisis urbanística que han supuesto tardanzas en las licencias, que gente que quería invertir en Sevilla se acabase aburriendo y que no hubiese alrededor de nuestras casas obras. Ahora sí que la estamos viviendo.

En cuanto a lo que más orgullosos estamos, este año hemos asfaltado más de 180 kilómetros -Méndez Pelayo, avenida del Cid, Vicente de Luján o República Argentina...- en los 11 distritos de Sevilla.

"Se está trabajando para que en la próxima legislatura se proyecten 35.000 viviendas"

También la Plaza Nueva, una apuesta importantísima con 4,5 millones de inversión y que va a ser parte del eje central que vendimos en campaña y que el alcalde abanderó desde el minuto uno. Ahora será una realidad desde Puerta Jerez a la Plaza de San Francisco y a la Plaza nueva.

También el arreglo integral de pasos inferiores y los carriles bicis. Hay que añadir la SE-20. Hemos actuado sobre una carretera que llevaba desde 1992 necesitando una intervención integral y que hoy es responsabilidad del Ayuntamiento de Sevilla y así hemos cumplido.

¿Qué trabajos importantes estarán en funcionamiento antes de mayo de 2027 y cuáles se quedarán iniciados o en ejecución?

Prácticamente todas las que he comentado. Ahora empiezan tres obras importantísimas, donde el reto es que estén avanzadas en las elecciones pero que tienen unos plazos de ejecución.

Ejemplo de ello es el entorno del Lope de Vega, que lleva abandonado desde el 1992 y que contará con una inversión de 6,3 millones. El equipo de gobierno socialista nos dijo que había que hacer un par de arreglos y cuando entramos nos dimos cuenta de que no. Ni una butaca ignífuga había.

Importante también es la avenida de Alemania, en Heliópolis. 1,3 millones de euros en ocho meses de actuaciones. Son transformaciones de un gran boulevard con más espacios peatonales o en zonas de sombra y de esparcimiento.

O la plaza del Pelícano, una plaza sorprendente y que estaba abandonada que va a tener una inversión de otros 800.000 € y tiene ocho meses de ejecución.

Esas estará en torno a las elecciones municipales, pero este equipo de gobierno no está empezando las obras por las elecciones. Llevamos impulsando mejoras desde el verano del 2023, cuando aterrizamos. Vamos a seguir en este camino.

¿Hay algún proyecto emblemático del mandato que ya dé por hecho que no llegará a tiempo?

Bueno, no es que se dé por hecho, sino que si hablamos de obras con un plazo de ejecución de ocho meses y quedan cinco o seis meses para las elecciones, se remataran en ese periodo.

Ahora comienzan las obras de la calle Vírgenes y las de Reina Mercedes. Son trabajos faseados, no por las elecciones, sino para causar las menores molestias posibles y cumplir, por supuesto, con los plazos previstos.

Cuando llegamos al Gobierno no había proyectos. Para hacer una obra tiene que haber un proyecto, un presupuesto y, por supuesto, voluntad política. Nosotros la hemos tenido. Hemos hecho los proyectos e invertido dinero. Hemos demostrado que había dinero para las obras que necesitaba Sevilla hace mucho tiempo.

"Siempre he escuchado que no había suelo, pero hemos demostrado que no"

Desde junio del año 2023, se han ejecutado en la ciudad más de 370 obras por más de 200 millones de euros. De todas ellas, 300 a pulmón de la Gerencia de Urbanismo por 70 millones y 70 actuaciones por parte de Emasesa por otros 130 millones. Casi 400 obras en todos los distritos en casi cuatro años. Si echamos la vista atrás, no sé cuantas legislaturas hay que acumular para lograr un número igual

En cuanto a la Vivienda, ¿cuántas nuevas se van a entregar realmente antes de que termine la legislatura? Las que estarán terminadas y disponibles

La Vivienda ha sido ha sido un logro importante en la ciudad. Cuando aterrizamos, el mantra que nos encontramos es que la gente se aburría intentando invertir en Sevilla. Los mareábamos.

Por eso, el primer reto, que creo que tenemos bastante consolidado, ha sido eliminar las trabas administrativas.

Se han aligerado trabas con la nueva ordenanza de la OROA, con las unidades certificadoras de proyecto, los colegios profesionales o con la oficina 'Sevilla Acelera'. Esta empezó en diciembre del 2023, en ella se estudian de forma pormenorizada los proyectos y acaban siendo una realidad en poco tiempo.

En Emvisesa presentamos un plan muy ambicioso de VPO que tuvimos que ampliar en enero del año 2025. Cuando terminemos el mandato, la empresa municipal habrá hecho en cuatro años 2.202 VPO. Es una barbaridad. Y más si tu espejo son los ocho años anteriores del equipo socialista, donde se construyeron 83.

Además de esas 2.202, hay que sumar otras 2.300 en colaboración público-privada, con lo cual se han puesto encima de la mesa 4.500 VPO.

Y no es un cuento chino. De todas ellas ya se han entregado 879, un 40%; las otras 1.300 están en construcción. Es una de las apuestas más importantes de nuestro alcalde y equipo de Gobierno.

Sevilla es la capital de la vivienda de protección oficial en Andalucía y la segunda en España después de Madrid.

Otra cuestión importante es que estamos poniendo las bases de los nuevos espacios de crecimiento en la ciudad de Sevilla. Trabajamos muchísimo en el Higuerón Norte, donde irán otras 2.500 viviendas en un futuro. Se están poniendo los cimientos de Santa Bárbara, un proyecto que tendrá cinco sectores, como si duplicáramos Sevilla Este, y espacio para otras 24.000 viviendas. También todo el entorno del Pítamo, en el entorno del Puerto, que son otras 10.000 viviendas.

Es decir, no solo todo lo que se está haciendo de forma real, entregando llaves y construyendo, sino también estamos poniendo las bases para la ordenación y el planeamiento para más de 35.000 viviendas en la próxima legislatura.

Todo esto es complementario a un plan Centro Vivo. Son otras 1.300 viviendas con 25 actuaciones en el centro de Sevilla. Es un reto apasionante y va a seguir siendo una realidad, tal y como hemos demostrado hasta ahora.

Y al hilo lo que comenta, ¿hay suelo municipal suficiente para mantener ese ritmo de construcción en la próxima legislatura?

Por supuesto. Estos proyectos son nuevos en zonas de expansión cercanas al aeropuerto, el Puerto o el entorno del Metro y que ya están presentados. Además, hay muchísimas parcelas dentro de Sevilla susceptibles de que agilicen los trámites y que si no pueden ser terciarias, pues sean viviendas.

"Lamentablemente, la ciudad ha estado brutalmente castigada con este Gobierno en Madrid"

Nosotros nos hemos acogido al decreto 95 de la Junta de Andalucía. Hemos puesto encima de la mesa nueve parcelas destinadas a uso terciario, que iban a ser oficinas o centros comerciales y, gracias a la normativa de la Junta, vamos a convertir estos espacios en vivienda. Son otras 1.600 que hemos llevado ya a pleno.

Pero lo sorprendente en este camino es que grupos de la izquierda o de la oposición voten en contra. Parece que prima el pataleo o que las cosas no avancen. Están cansados de decir que hace falta vivienda, pues oiga, apoye usted esos solares que iban a hacer terciarios y ahora van a ser parcela. Pues tampoco les gusta porque si no es grande es pequeña.

¿Qué considera lo más prioritario que tiene que acometer el nuevo Gobierno central que llegue el 29 de noviembre para mejorar la ciudad y la vida de los sevillanos?

Lamentablemente, la ciudad ha estado brutalmente castigada con este Gobierno en Madrid. Hemos vivido cuatro años en los que no se ha avanzado nada y ha sido imposible tener una comunicación, no ya fluida, sino mínima. No se ha avanzado en ninguna infraestructura.

Imagen del delegado junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Ayuntamiento de Sevilla.

Tenemos una SE-40 paralizada que afecta de forma directa a la ciudad de Sevilla por su área metropolitana. Tenemos el puente que nos meten ahora con calzador, una conexión entre el aeropuerto y el AVE que está parada. Sevilla es la única capital, no sé si europea o del mundo, que no tiene este enlace. La Junta ha puesto encima de la mesa soluciones para agilizar estos proyectos, pero nada, cero.

El anillo de Cercanías que rodea la ciudad no está terminado. El Gobierno de España lo ha tenido totalmente paralizado durante estos cuatro años. Ahora confío en que, pasadas las elecciones, podamos seguir trabajando en estas propuestas y hablar con un Gobierno mucho más colaborativo, dialogante. Hace falta que se coja a los problemas de Sevilla por los cuernos.

En cuanto a los toldos de la Avenida de la Constitución, ¿en qué punto está ahora mismo la instalación?

Están en la Comisión de Patrimonio. El año pasado estuvieron en este órgano y se llegaron a presentar hasta dos proyectos. Hubo un proyecto definitivo que no resultó convincente porque no eran consecutivos. Tuvimos que hacer cortes porque la Comisión no nos permitía engancharlos a las farolas. Ese diseño no encajó y ahora estamos trabajando en un tercero.

Estoy convencido de que tendremos sombra en la Avenida más pronto que tarde. Pero hay que destacar que llevamos demandando sombra en este punto muchísimos años y este Gobierno la va a poner.

Me gustaría echar la vista atrás, cuando se puso el tranvía y se cortaron alrededor de 380 árboles. Por lo que la culpa no la tiene los toldos de José Luis Sanz, sino los proyectos que se mantienen a toda costa con el avance, pero sin mantener sombra, árboles, sostenibilidad... El problema de la sombra no es de ahora.

¿Y puede asegurar que habrá toldos en la Constitución en 2027?

Yo estoy convencido.

En lo que respecta a los toldos del puente de San Telmo, cuya instalación lleva meses de retrasos, ¿ha supuesto un sobrecoste?

No, no ha sido un sobrecoste llamativo, todo dentro de lo normal. Poner toldos en un puente no es tan sencillo como puede parecer a priori. Son estructuras que se ponen en una zona muy transitada y sensible, encima de un río.

Al igual que estamos renovando los toldos del puente del Cachorro. Estamos quitando las velas que se pusieron en el 1992, hace 35 años. Lo que es lamentable es que no se hubiese tocado ese puente desde hace más de tres décadas.

Vamos a seguir dignificando los puentes y la sombra. Queremos que Sevilla sea una ciudad mucho más agradable para vivir, disfrutar, trabajar e invertir.

¿Y ya hay fecha prevista para la finalización de la obra?

No lo sé. Pero en unas semanas estaremos viendo ya resultados definitivos.

¿En que punto se encuentra ahora mismo la mezquita de Sevilla?

Se aprobó una licencia de obras para un solar privado que un propietario privado había adquirido previamente a otro particular. Finalmente, el proyecto recibió el visto bueno en julio de 2026 en el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, tras analizarse las alegaciones presentadas por los grupos políticos.

Por tanto, tenemos sobre la mesa una solicitud de licencia de obras presentada por un particular para un solar de propiedad privada que cumple con todos los requisitos exigidos. Nuestra obligación es continuar avanzando en la tramitación administrativa correspondiente, cumpliendo con los procedimientos y actuando conforme a la normativa vigente.

Si la Gerencia no diese esa licencia, o yo no la diese por un capricho político o personal, estaríamos prevaricando.

Por último, delegado, según las encuestas actuales y su olfato político, ¿qué cree que va a pasar en las elecciones del 23 de mayo?

Nosotros estamos poniendo toda la carne en el asador desde el minuto uno. Estamos trabajando no solo en mi área, sino en todas las del ayuntamiento con nuestro alcalde a la cabeza, para seguir teniendo responsabilidades de gobierno a partir del 23 de mayo del año 2027.

Nuestra hoja de ruta es clara: aspiramos a seguir teniendo estabilidad y buscar proyectos que se puedan empezar y terminar y puedan seguir avanzando con mucha más garantía de éxito.