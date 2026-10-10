Antonio Manuel Guerrero, exguardia civil de 'La Manada', sale de prisión con su primer permiso

El exguardia civil Antonio Manuel Guerrero, condenado en el caso de 'La Manada', ha abandonado en la mañana de este sábado la prisión Sevilla II, situada en Morón de la Frontera, para disfrutar de su primer permiso penitenciario provisional, que se prolongará durante tres días.

Guerrero fue condenado a 23 años de cárcel, la pena más elevada del grupo, en una sentencia cuya firmeza se confirmó en 2018.

La condena incluye 15 años de prisión por la violación grupal, dos años por el robo del teléfono móvil de la víctima y tres años por la grabación y difusión de las imágenes de la agresión. Además, tiene pendiente otra causa relacionada con una agresión a una joven en Pozoblanco, en la provincia de Córdoba.

El recluso ha salido de las instalaciones penitenciarias pasadas las 11:00 horas, con un aspecto visiblemente más delgado. No ha realizado declaraciones a los medios de comunicación y ha abandonado el lugar en un vehículo particular, según ha adelantado Canal Sur.

La concesión de este permiso llega después de que las juntas de tratamiento penitenciario le hubieran denegado las solicitudes anteriores, pese a haber cumplido prácticamente la mitad de su condena. El pasado mes de julio se cumplió una década de los hechos de 'La Manada'.

Entre los motivos que habían llevado a rechazar sus peticiones figuraba un intento de obtener un pasaporte falso en 2018, circunstancia que incrementaba el riesgo de fuga.

También influyó la falta de avances en el pago de la indemnización a la víctima. No fue hasta 2024 cuando Guerrero solicitó abonar diez euros mensuales, alegando insolvencia económica.