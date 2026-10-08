El delegado municipal de Hacienda, Juan Bueno, en la presentación del proyecto de ordenanzas fiscales para el próximo año. Ayuntamiento de Sevilla.

El PP acepta 11 propuestas de la oposición para las ordenanzas fiscales de Sevilla

Las ordenanzas fiscales de Sevilla para 2027 llegarán al Pleno para su aprobación el próximo jueves.

El Gobierno local ha admitido un total de 11 enmiendas presentadas por los grupos de la oposición: tres del PSOE, cinco de Vox y otras tres de Podemos-IU.

Al respecto, el delegado de Hacienda y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha asegurado que se trata de un "paso decisivo" para continuar con la tramitación de las ordenanzas, puesto que "se han admitido más de la mitad de las enmiendas válidas".

Asimismo, el también portavoz del Gobierno local ha defendido que el equipo de gobierno ha "dialogado, llegado a un acuerdo y está cumpliendo el plazo".

"Esto es lo que ocurre cuando un Gobierno responsable escucha, estudia con rigor y acepta las que se suman al objetivo de mejorar la vida de los sevillanos, vengan de donde vengan. Lo hacemos porque los sevillanos están notando las subidas en la factura, la cesta de la compra y la hipoteca. Queremos que Sevilla sea una ciudad mejor para vivir, trabajar e invertir", ha concluido.

Sin embargo, todavía no está claro que la nueva normativa fiscal vaya a recibir el respaldo de todos los grupos municipales. La incertidumbre se mantiene después de la Comisión extraordinaria de Hacienda celebrada este jueves en el Ayuntamiento de Sevilla, en la que el PP ha rechazado buena parte de las enmiendas planteadas por Vox.

En concreto, el Gobierno local ha rechazado 17 de las 22 enmiendas presentadas por Vox y ha aceptado las cinco restantes.

De las propuestas de la formación de Abascal, ocho fueron retiradas durante la Comisión y otras dos no han podido ser tramitadas por una cuestión procedimental, ya que hacen referencia a un artículo que no está incluido en el texto de modificación de las ordenanzas fiscales que se está tramitando.

Con este escenario, la aprobación definitiva de la nueva normativa municipal queda en el aire. Desde el grupo municipal de Vox aseguran no estar satisfechos con el resultado de la Comisión, por lo que su voto a favor no está garantizado.

No obstante, desde la formación han señalado a EL ESPAÑOL que, aunque a su juicio "la cosa no pinta bien", cada enmienda se vota por separado. Es decir, su 'no' tampoco está asegurado.

En lo que respecta a las propuestas de los grupos de izquierda, de las 13 enmiendas presentadas por el PSOE, el Gobierno local ha aceptado las tres que eran válidas, aunque con modificaciones.

En el caso de Podemos-IU, se presentaron siete enmiendas, de las que tres fueron aprobadas, también con cambios.