El Ayuntamiento entrega en un solo día 70 VPO frente a las 83 que construyó el PSOE en ocho años gobernando

Un total de 70 familias duermen desde el pasado miércoles en su nueva casa ubicada en el barrio sevillano de Palmas Altas.

Concretamente, lo hacen en una vivienda de protección oficial (VPO) en régimen de alquiler impulsada por el Gobierno local, liderado por el 'popular' José Luis Sanz.

Un número con el que -junto al resto de inmuebles proyectados en la hispalense- se pretende aliviar la delicada situación de la vivienda en España. Sin embargo, la cifra llama la atención si se compara con el total de pisos que levantó el PSOE en los últimos ocho años que estuvo gobernando la capital andaluza, desde junio de 2015 hasta el mismo mes de 2023.

Durante las dos legislaturas en las que el Partido Socialista estuvo al mando de la ciudad, se construyeron 83 VPO. Ahora, Sevilla ha pegado 'el acelerón' y quiere haber entregado más de 2.200 casas llegada las elecciones municipales del próximo 23 de mayo.

Todos estos inmuebles pertenecen a promociones impulsadas por la empresa municipal Emvisesa. No obstante, a estas habría que sumarles las construidas gracias a la colaboración público-privada y las que son de titularidad privada únicamente.

En cuanto a las últimas llaves entregadas, corresponden al Residencial Puerta Osario.

En esta ocasión, y a diferencia de lo ocurrido en anteriores actos, fueron los técnicos municipales los encargados de hacer entrega de las viviendas.

La decisión responde al adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre, que impide a los cargos públicos protagonizar este tipo de citas durante el periodo electoral.

El citado residencial está compuesto por 70 viviendas en régimen de alquiler, una modalidad que representa el 75% de los inmuebles construidos por el Consistorio. En total, 1.814 se destinan al alquiler, frente a las 386 previstas para su venta.

Con esta dinámica, según explicó el gerente de la entidad municipal, Manuel Morillo, a EL ESPAÑOL, lo que se pretende es dar "más facilidades" a los jóvenes que quieren acceder a una VPO, puesto que "lo más complicado es ahorrar el dinero de la entrada".

En este caso en concreto, la promoción cuenta con 18 inmuebles de dos dormitorios, 50 de tres, de los cuales cuatro están adaptados a personas con movilidad reducida, y dos de cuatro habitaciones.

Además, la promoción incluye espacios comunes que incluyen piscina, local comunitario y zonas de esparcimiento y descanso.

Tal y como ha indicado el Consistorio, la inversión total asciende a más de 13.600.000 euros, de los que 8.100.000 han sido aportados por el Gobierno local, 3.373.766 provienen de los fondos Next Generation y 2.126.350,80 euros de la línea de fomento del parque de alquiler.

En cuanto a la renta, esta asciende a 565 euros para las viviendas de dos dormitorios y de 665 euros para las de tres y cuatro dormitorios. En ambos casos el precio incluye una plaza de garaje y trastero.

Próximas promociones

Estas últimas se incorporan a la lista de VPO ya entregadas en estos tres últimos años.

Tal y como indicó el máximo responsable de Emvisesa, si se sigue construyendo a este paso, "el problema de la vivienda en Sevilla podría estar solucionado en unos ocho o diez años".

En concreto, en la capital andaluza se han finalizado ya obras de casi 800 viviendas. Es decir, cerca de un millar de familias disfrutan de su nueva casa.

Sin embargo, aún quedan llaves por dar.

Algo más de 300 inmuebles estarán listos en Sevilla de aquí a final de año, mientras que para el año que viene están previstos otros 363.

Concretamente, durante el primer semestre de 2027 se darán 345 y durante el segundo será el turno de otros 18 inmuebles.

El gran salto llegará en 2028, con 691 viviendas proyectadas en el segundo semestre.