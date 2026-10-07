Del Centenario a la ampliación del Bellas Artes: los 10 proyectos de Sevilla que Sánchez deja en el aire con el adelanto electoral

El adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre también tiene su impacto en Sevilla. Y es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrentará a las urnas con 10 grandes proyectos de la ciudad pendientes. Una decena de infraestructuras que ahora quedan en el aire.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, criticó el pasado martes durante una atención a los medios que el actual presidente del Gobierno se presentaba a los comicios dejando en un limbo algunos de los trabajos más importantes de la ciudad.

Entre ellos, claro está, la ampliación del tablero del puente del Centenario y la sustitución de los tirantes del mismo. Esta es, en palabras del alcalde, la "mayor herencia" que deja el Ejecutivo central en la capital hispalense.

La del puente es una de las obras que más lento parece que avanza. La última -mala- noticia llegó hace unos meses, cuando se supo que las obras quedaban paradas debido a que la UTE encargada (compuesta por Acciona, Tecade y Freyssinet) pidió la rescisión del contrato.

Tras ello, el Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana anunció que los trabajos se retomarían en septiembre. Ahora, los operarios han vuelto a retomar las labores. Pero los trabajos avanzan con un ritmo muy bajo.

Es más, aunque en principio la finalización de las labores está prevista para el 2030, algunos expertos aseguran que no se puede concretar una fecha.

El Museo de Bellas Artes ha sido uno de los protagonistas de estos días. ¿El motivo? Su ampliación, que tampoco termina de llegar.

El proyecto para agrandar la pinacoteca está en la mesa desde el 2005, sin embargo, aún no se ha dado ningún paso definitivo.

Si el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, aseguró hace más de un año que la reforma comenzaría de forma "inminente", ahora todo ha dado un giro de 180 grados. Y es que se ha conocido que el departamento estatal trabaja en la conformación de un concurso de ideas sobre cómo proceder.

Por ello, el ministerio se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Sevilla para solicitar la participación de un miembro del Consistorio en la cita, que, tal y como anunció el primer edil, sería el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa.

Santa Justa y aeropuerto

Durante su comparecencia, el regidor municipal señaló también la ampliación de la estación de trenes de Santa Justa, "de la que se habla poco".

Desde el Gobierno local han reclamado la ampliación de la terminal de viajeros, sin embargo, por ahora Adif solo ha licitado unas obras para ampliar cinco vías de estacionamiento y maniobras. El objetivo de estos trabajos es aumentar la circulación de los trenes de alta velocidad.

Relacionada con la terminal ferroviaria está también su conexión con el aeropuerto de San Pablo.

Esta infraestructura es una de las grandes reivindicaciones del Ejecutivo municipal, que pide conectar el aeródromo sevillano con la urbe de forma más directa (por ahora solo hay un autobús y los servicios de taxis).

Para ello y con el objetivo de acelerar el proceso, la Junta de Andalucía propuso que la línea 2 de Metro conectase ambos espacios. Sin embargo, por ahora el único paso que se ha dado ha sido la aprobación del Estudio Informativo.

Este documento se encuentra en fase final. Es decir, Transportes aprobó provisionalmente el trazado en julio de este año y abrió un periodo de alegaciones que se cerró a finales de verano. Ahora, tras la correspondiente resolución de estas últimas, se redactará el proyecto constructivo y licitarán las obras.

La ampliación del aeropuerto es otro de los asuntos pendientes de Sánchez con Sevilla.

Desde el Consistorio han insistido en la necesidad de aumentar el aeródromo debido al incremento progresivo e imparable del número de viajeros: este año se espera alcanzar los diez millones anuales, un nuevo récord.

Sin embargo, por ahora Aena no contempla llevar a cabo estos trabajos. Esto se debe a que, tal y como anunció el nuevo director del aeropuerto, Miguel Palomares, el mismo se encuentra al "50% de su capacidad".

Cercanías y carreteras

En materia de movilidad también destaca el cierre del anillo de cercanías y la línea de Alta Velocidad (AVE) que uniría Sevilla con Huelva y la ciudad portuguesa de Faro.

En cuanto al tren que conectaría la capital andaluza con el país vecino, se trata de un proyecto que se puso sobre la mesa en 2021 y que necesitaría una inversión de 1.200 millones, sin embargo, a pesar de las peticiones del sector turístico, aún no hay nada concretado.

Por otra parte, el alcalde hispalense ha reclamado en varias ocasiones el cierre del anillo de Cercanías.

Según el primer edil, se trata de una estructura que permitiría que trenes como la línea C-4 circulen en doble dirección, con altas frecuencias y conectando barrios y polos importantes como Sevilla Este, parques tecnológicos y zonas empresariales.

A día de hoy, no hay ningún proyecto redactado por parte del Ministerio de Transportes para llevar a cabo dicho cierre.

La construcción y rehabilitación de determinadas carreteras es otra de las peticiones de Sevilla al Gobierno central.

En este sentido destacan la A-49 y SE-40. Desde el Gobierno municipal consideran a esta última clave para descongestionar la SE-30 y ampliar la conectividad entre los municipios del área metropolitana. Pero, hasta al menos 2030 no se prevé que finalicen las obras.

En cuanto a la A-49, el deterioro de la vía ha hecho que el Ministerio de Transportes esté ejecutando y licitando de forma continua obras de conservación en la vía. Sin embargo, diferentes instituciones han reclamado un tercer carril para descongestionarla. Que, al menos por ahora, ni llega ni se le espera.