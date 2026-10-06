Imagen del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel. Ayuntamiento de Sevilla.

El tranvibús supera los 100.000 pasajeros en su primera semana con el recorrido completo: es la tercera línea más utilizada

Más de 100.000 sevillanos han utilizado el tranvibús en su primera semana de funcionamiento hasta la plaza del Duque, en el centro de la ciudad.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha informado la mañana de este martes de la acogida que ha tenido la línea TB1 después de la ampliación definitiva de su recorrido. Lo ha hecho después de bajarse del propio Tranvibús y comprobar en primera persona la "puntualidad" del servicio.

En palabras del primer edil, la del bus eléctrico "se ha consolidado como la tercera línea más utilizada de Tussam, después de la 2 y la 3". Prueba de ello es que, según ha indicado el regidor municipal, de seguir así, el Tranvibús podría alcanzar los seis millones de pasajeros al año.

En lo que respecta a los primeros siete días con el recorrido hasta el Duque, la jornada en la que más personas se subieron al nuevo medio de transporte fue la del pasado viernes. En concreto, más de 19.000 personas apostaron por la citada línea.

En cuanto a las horas con mayor afluencia, estas han sido, como era de esperar, las horas puntas: las primeras de la mañana y las del mediodía.

Por todo ello, Sanz ha catalogado como un "éxito" el arranque de este proyecto, que une el barrio de Sevilla Este con el Casco Antiguo de la urbe en 35 minutos.

Metro de Sevilla

No obstante, a pesar de los números de la TB1 durante su primera semana con el recorrido completo, el primer edil ha vuelto a poner el foco en el Metro. Concretamente, en la construcción de la línea 2.

Al respecto, José Luis Sanz, ha asegurado que "no va a renunciar a seguir reclamando" la puesta en marcha de estos trabajos.

Esto es así porque, para el primer edil, la llegada del tranvibús es una forma "provisional" de acercar el entorno de Torreblanca al Centro Histórico.

"La solución definitiva para la movilidad en el entorno de Torreblanca, Parque Alcosa y Sevilla Este está en el Metro", ha defendido. Además, el regidor municipal ha recordado que "muy pronto" la Junta de Andalucía presentará la actualización de dicho proyecto.

Por otra parte, el regidor ha aprovechado su intervención para recordar la obra de la línea 3 de Metro, unos trabajos que "avanzan a un ritmo muy importante".

Una de las últimas novedades al respecto es la decisión de la Consejería de Fomento de soterrar el tramo que pasa por el barrio de Los Bermejales, tal y como habían pedido los vecinos de la zona, y Bellavista.

Por otra parte, José Luis Sanz ha vuelto a declarar que "es partidario" de que esta infraestructura la gestione la empresa municipal de Tussam.