Sanz acusa al líder de la oposición y al presidente de la Diputación de ser "cómplices" del "castigo" de Sánchez a Sevilla

"Cómplices" del "castigo" de Sánchez a Sevilla. Esto es lo que son para el alcalde hispalense, José Luis Sanz, el líder del grupo municipal del PSOE, Antonio Muñoz, y el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández.

Así lo ha manifestado este martes el primer edil en una atención a los medios con motivo de la primera semana tras la puesta en marcha de la línea del Tranvibús hasta la plaza del Duque.

Sanz no ha dudado en resaltar lo "contentos" que están los dos socialistas con el adelanto de las elecciones generales y la celebración de las mismas el próximo domingo 29 de noviembre.

"Yo quiero decirle a todos estos socialistas tan contentos ahora que han sido cómplices, con su silencio, de esa herencia que nos deja el Gobierno de Pedro Sánchez a todos los sevillanos".

Para el regidor municipal los dos socialistas han estado "callados durante todos estos años".

No obstante, José Luis Sanz ha asegurado que a él no le vale "lo contentos que están ahora" Muñoz y Fernández.

Según el primer edil, el líder de la oposición en el Ayuntamiento "seguirá siendo el candidato de Pedro Sánchez, no hasta el 29 de noviembre, si no hasta el próximo 23 de mayo, día de las elecciones municipales".

Independientemente de lo que pase el próximo 29 de noviembre, el 'popular' ha afirmado que este día se pondrá "fin al Gobierno y al presidente más antisevillano de la historia democrática de nuestro país".

Obras en Sevilla

El alcalde de Sevilla ha aprovechado su comparecencia para volver a enumerar algunos de los proyectos en Sevilla que deja sin hacer el Gobierno central.

Entre las obras pendientes ha destacado la SE-40, la ampliación de la estación de trenes de Santa Justa y su conexión con el aeropuerto de San Pablo y las obras del puente del Centenario.

José Luis Sanz ha subrayado también la situación del Museo de Bellas Artes.

La ampliación de la pinacoteca es un proyecto del año 2005. Además, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció hace más de un año que estos trabajos eran "inminentes". Sin embargo, ahora se ha conocido que el Ministerio va a organizar un concurso de ideas para concluir como abordar la reforma.

Es por ello por lo que el departamento se puso en contacto con la Gerencia de Urbanismo.

Tal y como ha anunciado el alcalde, solicitaban un miembro del Consistorio que también participase en la cita. El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, sería el elegido.

Ahora, con el adelanto electoral, esta mejora, al igual que el resto, vuelve a estar en el aire.