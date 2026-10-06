Antonio Muñoz, candidato por el PSOE a la alcaldía, y José Luis Sanz, alcalde de Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla

Pedro Sánchez pone de acuerdo al PP y PSOE en Sevilla: a ambos les conviene el adelanto electoral al 29-N

El adelanto electoral anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la convocatoria de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre altera, también, el calendario político en Sevilla.

Aunque la cita con las urnas que marcará el futuro del Ayuntamiento no llegará hasta el 23 de mayo de 2027, el resultado de las generales tendrá consecuencias directas sobre la carrera municipal.

En este escenario, PP y PSOE parten de una coincidencia poco habitual, y es que a ambos les interesa que las nacionales se celebren antes de las municipales.

Para el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, una victoria de Alberto Núñez Feijóo abriría la puerta a un escenario especialmente favorable para el Gobierno municipal.

Un Ejecutivo del PP en Madrid permitiría a Sanz afrontar los meses previos a las municipales con la posibilidad de impulsar proyectos pendientes para la ciudad y, sobre todo, de presentarlos ante los sevillanos como avances conseguidos con un Gobierno central de su mismo color político.

El propio alcalde ha reaccionado ya al anuncio de Sánchez en su perfil de X, donde ha sido tajante al reclamar que "hay que acabar con el Gobierno de Sánchez".

Sanz ha definido al Ejecutivo socialista como "incapaz de aprobar presupuestos, de resolver el grave problema de la vivienda y el más antisevillano de la historia".

El término "antisevillano" lo achaca a que Sánchez "ha negado a Sevilla y retirado subvenciones para la capital de Andalucía".

El adelanto, por tanto, coloca a Sanz ante una oportunidad política. Si Feijóo consigue llegar a La Moncloa, el alcalde tendría casi seis meses hasta las municipales para tratar de convertir el cambio de Gobierno en Madrid en un argumento electoral.

El PSOE más beneficiado

Pero el PSOE sevillano tampoco sale perjudicado por una convocatoria que, en principio, podría parecer especialmente incómoda para los socialistas.

Antonio Muñoz ya conoce de primera mano el coste que puede tener en unas municipales la situación política nacional. En 2023, el entonces alcalde socialista consideró que había pagado en las urnas el desgaste acumulado por Pedro Sánchez y por las polémicas que rodearon al Gobierno central.

El propio presidente participó además en la campaña electoral en Sevilla, lo que no supuso ningún tipo de favor.

Por eso, para Muñoz, disputar unas elecciones locales después de unas generales puede resultar más favorable que hacerlo al contrario. El resultado del 29-N permitirá comprobar hasta qué punto mantiene el PSOE su fortaleza en Sevilla y, especialmente, qué escenario queda tras las generales.

Además, en cualquier caso, si Sánchez pierde el Gobierno, Muñoz dispondrá de casi seis meses para intentar recuperar terreno antes del 23 de mayo.

Ese periodo puede resultar clave para desligar el debate municipal de aquellas cuestiones nacionales que más desgaste han provocado al PSOE.

Todo aquello que no funcione en el discurso nacional podrá quedar fuera del foco de la campaña local, mientras que Muñoz podrá centrar su mensaje en la gestión del Ayuntamiento y en los problemas de los barrios.

El propio candidato socialista ha situado ya el debate en esa dirección tras conocer el adelanto electoral.

En X, Muñoz ha defendido que "el adelanto electoral debe servir para hablar de lo que preocupa en los barrios de Sevilla: el precio de la vivienda, los servicios públicos y las oportunidades para nuestros jóvenes".

"En Sevilla sabemos lo que significa que un joven no pueda emanciparse o que una familia no pueda seguir viviendo en su barrio", ha señalado.

Muñoz también ha utilizado el anuncio para volver a poner el foco sobre la política municipal de vivienda y cargar contra el Gobierno de Sanz. "Presentamos 43 medidas en el pleno extraordinario de vivienda y el Gobierno del PP, con el apoyo de Vox, las rechazó todas", ha afeado.

Así, el 29-N se convierte en una primera estación de la carrera hacia mayo de 2027. El resultado permitirá medir la fortaleza de PP y PSOE en Sevilla, pero también condicionará el relato con el que ambos afrontarán las municipales.

Sanz necesita un cambio en Madrid que le permita reivindicar inversiones y proyectos; Muñoz, por su parte, necesita tiempo para desmarcarse del desgaste nacional.

Vox

En el caso de Vox, el objetivo pasa por convertir las municipales de 2027 en la oportunidad para ganar el peso suficiente en el Ayuntamiento y entrar en el próximo Gobierno local.

Sin embargo, su posición en Sevilla estará condicionada por lo que ocurra en Madrid. Un eventual acuerdo con el PP para gobernar España, si ambos partidos alcanzan una mayoría suficiente, podría modificar la relación entre las dos formaciones y tener su reflejo en la estrategia municipal.

Adelante Andalucía

A este tablero se suma también Adelante Andalucía. La formación ya ha decidido concurrir por separado a las generales y, por ahora, mantiene la misma hoja de ruta de cara a las municipales.

Su apuesta permitirá comprobar hasta qué punto la fragmentación del espacio a la izquierda del PSOE condiciona su representación.