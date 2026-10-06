Pedro Sánchez confía de nuevo en su feudo de Dos Hermanas para resucitar al PSOE: dará allí su primer mitin de precampaña

Pedro Sánchez depositará de nuevo toda su confianza en su localidad fetiche para intentar resucitar al PSOE. Para ello, el próximo sábado viajará de nuevo a Dos Hermanas para abrir de manera oficial la precampaña electoral de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

La localidad sevillana, donde únicamente ha gobernado el PSOE, fue la elegida por Pedro Sánchez en 2017 para anunciar que se presentaría a las primarias para recuperar la Secretaría General del PSOE.

Fue también donde lanzó la precampaña cuando convocó en julio de 2023 y donde dijo que no estaba dispuesto a que ese viaje acabara el 23-J. Y no acabó.

Tampoco quiere que ocurra eso ahora. Por eso este mismo fin de semana dará su primer mitin oficial desde este bastión electoral.

Al acto también la secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, que fue quien encabezó la candidatura socialista al Congreso por Sevilla en las anteriores elecciones generales de 2023 y su actual coordinadora de la campaña.

En Dos Hermanas, municipio de casi 130.000 habitantes, gobierna con mayoría absoluta el PSOE, entre 1983 y 2022 de manera ininterrumpida de la mano de Francisco Toscano, y desde ese último año a través de Francisco Rodríguez, tras la renuncia del primero a la alcaldía nazarena.

Por tanto, Sánchez regresará este sábado a Andalucía para protagonizar un acto preelectoral después de que compartiera con María Jesús Montero cuatro mítines en la campaña de los comicios andaluces que se celebraron el pasado 17 de mayo y en las que el PSOE consiguió los peores resultados de su historia.