Un incendio en el barrio sevillano de Los Pajaritos deja dos heridos en el hospital y un piso completamente calcinado

Dos personas han sido trasladadas al hospital sevillano Virgen del Rocío después de resultar heridas en un incendio originado en el piso en el que vivían. La vivienda estaba ubicada en la tercera planta de un edificio de la barriada de Los Pajaritos. Concretamente, el fuego se originó en la calle Mirlo y ha dejado la vivienda completamente calcinada.

Según ha confirmado el servicio de Emergencias de Andalucía 112 a este medio, fueron varias las llamadas que alertaron, en torno a las 01:40 horas, de que el inmueble estaba ardiendo.

En la casa afectada se quedaron atrapadas dos personas. Además, un hombre se vio obligado a saltar por la ventana para intentar huir de las llamas.

Este varón cayó sobre varias mantas y una colchoneta que habían colocado otros vecinos del barrio sevillano. Por ahora se desconoce tanto su estado de salud como el de los otros dos vecinos que estaban en la vivienda.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron también efectivos de la Policía Local y los Bomberos. No obstante, fuentes municipales han indicado a este medio que la investigación ha quedado en manos de la Policía Científica.