El inculpado en el juicio de la joven Ana Buza en el banquillo de los acusados. E.P.

El acusado por la muerte de Ana Buza es declarado inocente del atropello por un jurado popular

El jurado popular ha declarado no culpable a Rafael V. P. de atropellar de manera intencionada a Ana Buza, la joven de 19 años que murió en septiembre de 2019 cuando viajaba junto a su entonces pareja por la A-4 a su paso por Carmona, en la provincia de Sevilla.

Tras conocer el veredicto, la magistrada ha dictado este martes sentencia absolutoria in voce en la Audiencia Provincial de Sevilla.

La decisión se ha adoptado por mayoría. Siete de los nueve miembros del jurado han descartado que el acusado arrollara deliberadamente a Ana Buza, rechazando así la hipótesis defendida durante el procedimiento por la familia de la fallecida.

Esta parte sostenía que el atropello habría supuesto el último episodio de una situación de violencia de género que, según su versión, sufría la joven.

El jurado tampoco ha considerado probado que Rafael V. P. provocara la muerte de Ana Buza como consecuencia de circular a una velocidad excesiva.

En este caso, la decisión ha sido unánime: los nueve miembros han considerado que no es culpable de causar el fallecimiento por circular a 117 kilómetros por hora en el desvío hacia Carmona, un tramo en el que la velocidad máxima estaba establecida en 80 kilómetros por hora.

Con este veredicto, el tribunal popular descarta tanto la intencionalidad del atropello como la responsabilidad penal por la velocidad a la que circulaba el acusado en el momento de los hechos.

La magistrada ha formalizado la absolución durante la propia sesión celebrada este martes en la Audiencia Provincial de Sevilla.