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La localidad de Alanís sufre un terremoto y hace temblar varios pueblos de la Sierra Norte de Sevilla

Un terremoto de magnitud 2,9 en la escala de Richter ha sido registrado a primera hora de este lunes con epicentro en la localidad sevillana de Alanís y que ha sido sentido en varios municipios de la Sierra Norte.

Según la información publicada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el movimiento sísmico se ha producido a las 05:56 horas a los 10 kilómetros de profundidad.

En principio no hay que lamentar heridos ni fallecidos. Las estructuras se han mantenido ilesas durante el seísmo.

El temblor se ha sentido con intensidad II-III en Guadalcanal y con intensidad II en los municipios sevillanos de Alanís, Cazalla de la Sierra, El Pedroso, El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto, además de en Azuaga, Granja de Torrehermosa y Usagre, en la provincia de Badajoz.

Este temblor es el segundo que se vive este año en Sevilla. El 15 de agosto, la capital andaluza sintió el terremoto que tuvo Granada, con epicentro en Alhedín. En aquella ocasión, se llegó hasta el nivel 5 de la escala, siendo este el último gran terremoto vivido en Andalucía.

Ya hubo tres entre enero y mayo del 2025, en Morón de la Frontera, Coronil y en Cazalla de la Sierra. Los dos primeros fueron de menor potencia que el último vivido, pero el de Cazalla de la Sierra llegó hasta los 4,1 en la escala Richter.