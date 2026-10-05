El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, reaparece en la calle Castilla tras varios días de reposo por una indisposición. Ayuntamiento de Sevilla

El alcalde de Sevilla retoma su agenda después de 7 días sin agenda tras sentirse indispuesto durante un acto

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha retomado la agenda municipal después de siete días de reposo después de sufrir una indisposición durante un acto en el que intervino el pasado 28 de septiembre

El primer edil hispalense ha supervisado, en la mañana de este lunes, el resultado final de las obras de mejora de la calle Castilla, una actuación que ha devuelto a esta vía su adoquinado histórico de Gerena después de décadas sin que se acometiera ninguna intervención en el firme.

Sanz ha estado desde el pasado lunes retirado de sus funciones por recomendación médica. Tal y como él mismo publicaba en sus redes sociales tras su dolencia, "hay momentos en los que lo primero es la salud".

"Esta mañana he sufrido una indisposición durante el foro de ABC. Gracias a los que os habéis preocupado por mi estado de salud. Todo ha quedado en un pequeño susto, pero debo reposar unos días por indicación médica", compartía en sus perfiles.

En contexto, el regidor municipal comenzó a encontrarse mal durante su intervención en el coloquio del foro ABC-Azvi.

Finalmente, según confirmaron fuentes municipales a EL ESPAÑOL, Sanz se desplazó a un centro médico para realizarle una serie de pruebas.

Su estado obligó al alcalde a cancelar la agenda prevista para el lunes 28 de septiembre.

Entre los actos a los que no pudo acudir estaba la colocación de la primera piedra de la nueva promoción de viviendas de XXX, en Sevilla Este, cita en la que participó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

El líder andaluz deseó durante dicha convocatoria una rápida mejoría al regidor municipal, y lo mismo hizo el jefe de la oposición en el Ayuntamiento.

Antonio Muñoz publicó un mensaje en sus redes en el que trasladaba su "afecto" a Sanz y le ha deseado una "pronta recuperación".

"Espero que las pruebas vayan bien y que pronto pueda volver a casa", destacó el socialista.

Ahora, el alcalde vuelve a retomar sus funciones con su visita al barrio de Triana para supervisar el nuevo adoquinado de la calle Castilla.

Según ha informado el Ayuntamiento, durante la visita el alcalde ha destacado el valor histórico de esta intervención en una de las vías más representativas de Triana.

Sanz ha señalado que la calle Castilla conserva una identidad ligada a su pavimento tradicional, por lo que su recuperación supone también preservar parte del patrimonio urbano del barrio.

El regidor también ha incidido en que la actuación respondía a una necesidad de seguridad, debido al estado de deterioro que presentaba la calzada y que podía generar riesgos tanto para los vehículos como para los peatones.

En este sentido, ha defendido que la reforma permite contar ahora con una vía "más segura y mejor cuidada" y contribuye a mejorar el paisaje urbano de Sevilla.

La intervención ha contado con una inversión municipal de más de 200.000 euros. Los trabajos concluyeron el pasado 23 de septiembre y la calle volvió a abrirse al tráfico el 2 de octubre, una vez finalizado el periodo necesario para el fraguado del nuevo pavimento.