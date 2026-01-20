Primer accidente laboral de 2026: herido un joven de 20 años tras caer desde un andamio en el centro de Sevilla

Un joven de 20 años resultó herido este lunes, 19 de enero, tras caer desde un andamio situado en la plaza de Santa Cruz de Sevilla, en el centro de la ciudad, desde una altura aproximada de dos plantas. Se trata del primer accidente laboral registrado en 2026.

El suceso ocurrió mientras el joven se encontraba trabajando en la zona, por lo que se trata de un accidente laboral, según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112.

El aviso se produjo sobre las 08:45 horas, cuando varios testigos alertaron de la caída de un trabajador desde un andamio ubicado en la citada plaza, en la confluencia con la calle Nicolás Antonio.

Las llamadas movilizaron de inmediato a los servicios de emergencia, que activaron a los sanitarios del 061 y a efectivos de la Policía Nacional para atender al joven

Los servicios sanitarios asistieron al hombre de 20 años en el lugar del accidente y, posteriormente, lo trasladaron al Hospital Universitario Virgen del Rocío.

En este centro sanitario de la provincia de Sevilla, el herido recibió atención médica en el área de rehabilitación y traumatología por las lesiones sufridas como consecuencia de la caída. Hasta el momento, no ha trascendido el estado de salud del joven ni el alcance exacto de las lesiones.

Desde Emergencias de Sevilla informan de que el afectado se encontraba trabajando en el momento de la caída, lo que convierte el caso en un accidente laboral.

Accidentes laborales en 2025

De esta manera, este suceso se convierte en el primer accidente laboral registrado en la provincia en lo que va de 2026.

El hecho vuelve a poner el foco en la siniestralidad laboral en la capital andaluza, que cerró el año 2025 con un balance especialmente negativo. Durante el pasado año, Sevilla contabilizó 36 accidentes laborales mortales, la cifra más alta de la última década.