Los precios de vuelos y coches de alquiler para ir de Sevilla a Madrid se disparan tras el accidente en Adamuz

La tarde del 18 de enero quedó marcada por la tragedia tras producirse un grave accidente ferroviario en las inmediaciones de Adamuz, en la provincia de Córdoba. Como consecuencia, la conexión ferroviaria entre Sevilla y Madrid ha quedado cortada y las aternativas por aire y por carretera para viajar se han encarecido.

Dos trenes de alta velocidad colisionaron por causas que aún se están investigando, provocando una de las peores catástrofes ferroviarias de los últimos años. Hasta ahora, las autoridades han confirmado el fallecimiento de 39 personas, una cifra que ha generado una profunda conmoción tanto en la comunidad andaluza como en el resto del país.

Como consecuencia directa de este suceso, el tráfico ferroviario de alta velocidad entre Sevilla y Madrid ha quedado completamente suspendido.

Esta interrupción se debe a que los trenes que conectan la capital andaluza con la capital española circulan por la misma vía de alta velocidad en la que ocurrió el accidente, lo que ha obligado a cerrar el tramo afectado por motivos de seguridad y para facilitar las labores de investigación y reparación.

El impacto de esta decisión ha sido considerable. En total, se han cancelado al menos 200 trenes que conectan Madrid con distintas ciudades de Andalucía, especialmente aquellos cuyo origen o destino son Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva.

Esta situación ha dejado a miles de pasajeros sin su medio habitual de transporte y ha generado importantes problemas de movilidad en el territorio nacional.

Aviones

Ante la falta de servicio ferroviario, las alternativas para desplazarse entre estas ciudades se reducen básicamente al transporte aéreo o por carretera.

Esta limitación ha provocado un aumento significativo de la demanda, lo que a su vez ha disparado los precios tanto de los billetes de avión como del alquiler de vehículos. Viajar se ha convertido, de forma repentina, en una opción mucho más costosa para muchos ciudadanos.

En condiciones normales, un vuelo directo entre Sevilla y Madrid con aerolíneas como Iberia suele tener un precio medio de entre 80 y 100 euros.

Sin embargo, el 19 de enero, apenas un día después del accidente, el coste de este mismo billete se ha elevado hasta los 223 euros.

Otras compañías, como Air Portugal, ofrecen vuelos por un precio aún mayor, alrededor de 360 euros, aunque en este caso el trayecto incluye una escala previa en Lisboa.

También existen opciones menos convencionales, como las ofrecidas por Wizz Air. Esta aerolínea propone un recorrido mucho más largo, de casi 12 horas, con un itinerario que va de Sevilla a Roma y posteriormente de Roma a Madrid, por un precio aproximado de 206 euros.

También es importante señalar que compañías como Iberia han anunciado, ante la tragedia, un refuerzo del 54 por ciento de su flota para ayudar a trasladar a viajeros a puntos como Sevilla.

Alquiler de coches

El alquiler de coches se ha convertido en otra de las principales alternativas para quienes necesitan viajar con urgencia a la capital.

No obstante, los precios varían considerablemente según el modelo, la capacidad del vehículo y el espacio disponible para el equipaje, tal y como señala el comparador Skyscanner.

La opción más económica disponible actualmente ronda los 228 euros y corresponde a un Fiat 500, un coche pequeño con cuatro plazas y espacio limitado para una sola maleta.

En el extremo contrario se encuentra el alquiler de vehículos más amplios, como el Kia Niro, cuyo precio alcanza los 462 euros.

Este modelo permite viajar a cinco personas y transportar hasta cuatro maletas, lo que lo convierte en una opción más cómoda, aunque considerablemente más cara.

Blablacar

Por último, el coche compartido a través de plataformas como Blablacar ofrece algunas alternativas más asequibles, aunque muy limitadas debido a la alta demanda.

Las pocas plazas disponibles tienen precios que oscilan entre los 27 y los 52 euros, con salidas desde Sevilla alrededor del mediodía