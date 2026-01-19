El Ayuntamiento de Sevilla suspende el acto en el que iba a presentar su estrategia en Fitur tras el accidente en Adamuz

Imagen del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante la presentación del cartel de Fitur. Francisco J. Olmo / Europa Press. Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha suspendido el acto previsto para el próximo martes 20 de enero en el que se iba a informar de la hoja de ruta de la ciudad para la Feria Internacional del Turismo (Fitur), que comienza el miércoles 21.

Así lo ha anunciado el alcalde hispalense, José Luis Sanz, a través de sus redes sociales.

La cita se ha cancelado debido al accidente ferroviario que tuvo lugar el pasado domingo en el municipio cordobés de Amaduz, en el que la cifra de fallecidos asciende a 39 y la de heridos supera los 150.

Aunque tanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como el ministro de Transportes, Óscar Puente, han señalado que el número de víctimas mortales podría aumentar.

"Seguimos muy pendientes de los acontecimientos tras la catástrofe del accidente de los trenes en la provincia de Córdoba y acompañamos en su dolor a los familiares de los fallecidos", ha señalado el primer edil hispalense.

La mañana de este lunes ha tenido lugar también un minuto de silencio a las puertas de la Casa Consistorial al que ha asistido toda la corporación municipal.

Situación en Santa Justa

Los trenes de Alta Velocidad entre Sevilla y Madrid y Barcelona han sido cancelados debido al trágico suceso.

En los puntos de información de la estación sevillana de Santa Justa se han formado largas colas debido a la incertidumbre que ha provocado el siniestro.

Asimismo, durante la madrugada de este lunes, la estación se ha mantenido abierta de manera excepcional.

Adif -responsable de la infraestructura- ha señalado que irá informando sobre la situación de las vías a través de sus redes sociales y canales de comunicación habituales.

Por su parte, Renfe ha señalado que todos los cambios y anulaciones en los billetes de los pasajeros afectados por este situación no tendrán ningún coste.