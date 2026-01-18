El ciclo 'Artillera' impulsa el arte contemporáneo con espectáculos de danza, música experimental y performance

La concejala de Turismo y Cultura, Angie Moreno, posa con el cartel del ciclo 'Artillera'. Ayuntamiento de Sevilla

La Real Fábrica de Artillería acoge desde este mes 'Artillera', un nuevo ciclo de artes contemporáneas impulsado por el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura.

El objetivo es situar a la ciudad como "un referente para la creación, exhibición e investigación artística contemporánea en el sur de Europa".

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que "Artillera representa una apuesta firme por una cultura contemporánea de calidad, que reconoce el talento artístico que se desarrolla en Sevilla".

También, su capacidad para dialogar con "las corrientes creativas más relevantes a nivel nacional, favoreciendo el encuentro entre creadores y ciudadanía y reforzando la creación de públicos".

El proyecto propone una visión amplia de las artes vivas contemporáneas, reuniendo a artistas de danza, música, performance, artes sonoras y creación experimental, con especial atención a la escena sevillana y andaluza.

El ciclo, producido por David Linde, combina estrenos absolutos, proyectos concebidos específicamente para la Real Fábrica de Artillería, espectáculos inéditos en Sevilla y la recuperación de obras de gran relevancia reciente.

Entre los artistas participantes destacan Premios Nacionales de Danza, como Rocío Molina y Guillermo Weickert, que presentarán proyectos creados en exclusiva para Artillera.

La programación

La programación arranca el 25 de enero con Severine Beata, que presentará La era del trance, un trabajo de experimentación sonora entre minimalismo, ambienta y noise. Los espectáculos se celebrarán principalmente en horario matinal, alrededor de las 13,00 horas.

El 22 de febrero, el artista sonoro Enrique del Castillo estrenará Umbráfono, basado en la investigación del sonido óptico a partir de celuloide, luz y dispositivos analógicos.

Por su parte, el 19 de abril, se presentará en exclusiva un proyecto de Guillermo Weickert, y el 24 de mayo, la música y artista sonora Ainara LeGardón estrenará Pausar pulsa, explorando la percepción sonora desde una perspectiva experimental.

El ciclo culmina el 7 de junio con una intensa jornada que incluirá estrenos en Sevilla como 'Las herederas', la recuperación de 'El pintor y la modelo' con música de Pablo Peña, 'Las vecinas. Sillas y cómo me siento' y un proyecto exclusivo de Rocío Molina.

Además de los espectáculos, Artillera incorpora talleres y encuentros abiertos al público, concebidos como espacios de mediación para acercar a la ciudadanía a los procesos creativos y a los lenguajes contemporáneos.