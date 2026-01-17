Reurbanización, sostenibilidad y espacio: Sevilla Tech Park encara un año de retos con la incógnita del Canal de la Expo

Después de la recalificación de los terrenos del Canal de la Expo por parte del Ayuntamiento de Sevilla, lo que ocupará este espacio sigue siendo una incógnita.

El cambio de uso del suelo va a permitir albergar no solo a empresas tecnológicas, sino a aquellas destinadas a servicios terciarios.

Aunque, al respecto el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha subrayado que la presencia de los establecimientos turísticos "se podrá limitar".

Cabe recordar que la recalificación del Canal se debe a que el Parque Tecnológico de La Cartuja -recién bautizado como Sevilla Tech Park para mejorar su posicionamiento internacional- se ha quedado sin espacio para congregar nuevas empresas.

Ahora, el conglomerado encara este 2026 con una serie de retos y bajo la sombra de qué será lo que ocupe dichos terrenos tras su recalificación.

Y es que el último movimiento ha sido la aprobación en el Pleno municipal del convenio urbanístico de la Consejería de Hacienda de la Junta, que salió adelante con los votos a favor del PP y Vox y el rechazo de los grupos de la oposición de izquierdas, quienes lo tildaron de "pelotazo urbanístico".

Independientemente de la disputa política, lo que es una realidad es el que es el mayor conglomerado de empresas tecnológicas de Andalucía y uno de los más importantes de España afronta este 2026 una lista de desafíos.

Área sostenible

El presidente del parque, Luis Pérez, cuenta a EL ESPAÑOL de Sevilla que el primero de ellos es convertir la zona en un área sostenible.

Para ello, la intención es licitar en 2026 todas las actuaciones que forman parte del gran proyecto de Compra Pública de Innovación (CPI), una iniciativa de la Junta de Andalucía que ha contado con una inversión de 20 millones de euros.

En este sentido, en "el terreno de la energía, el objetivo es lograr que Sevilla TechPark cuente con un suministro de electricidad 100% renovable, generado en la propia Isla de la Cartuja y con edificaciones más eficientes".

Más espacios para peatones y ciclistas y un aumento del uso del vehículo eléctrico debido a la "nueva red de infraestructuras de recarga" son algunos de los aspectos claves que también están incluidos en la carpeta de medioambiente.

El proyecto incluye además la puesta en marcha de un sistema de transporte colectivo autónomo y cero emisiones; el control digital de entradas y salidas al parque tecnológico, para mejorar la movilidad y gestionar de manera eficiente el tráfico.

"Auténtica ciudad en sí misma"

Pérez denomina el parque que preside como una "auténtica ciudad en sí misma": "200 hectáreas, 575 empresas y entidades y más de 31.600 trabajadores".

Pasear por el Sevilla Tech Park es, en comparación con el histórico y tradicional centro de la ciudad, como dar una vuelta por el futuro. Una estética moderna a la que se sumará un edificio clave durante los próximos años.

En 2027 está previsto que se abran las puertas del Joint Research Center (JRC) de la Comisión Europea.

Al conglomerado se suma también el Centro de Procesos de Datos (CPD) El Palenque, al que el presidente cataloga como el "cerebro tecnológico de la Junta de Andalucía" y los edificios que construyen empresas como la conocida marca de moda Scalpers u otros enclaves rehabilitados como el Pabellón de Hungría.

El parque de La Cartuja quiere atraer nuevas empresas. Sin embargo, sus responsables son conscientes de la falta de espacio en sus inmediaciones. Por ello, a la lista de 'propósitos' de este 2026 se suma el de ampliar los terrenos.

Como ya se ha mencionado, Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía trabajan de la mano para dotar al Canal de la Expo -de 40.000 metros cuadrados- de nuevos establecimientos.

No obstante, Luis Pérez pone el foco en otro punto de la zona.

Se trata de la banda oeste, que está actualmente ocupada por un parking gratuito y que, a su parecer, "deben ser los espacios de ampliación natural del recinto".

En lo que respecta al Canal, Raúl Maldonado, presidente de los empresarios del parque, ya avisó de que "la isla de jaramagos" -como lo cataloga debido a su estado- "va a ser historia" y añadió que el mismo supone una "posibilidad de ampliar las dotaciones del parque y transformar este espacio".

Opinión de los empresarios

Asimismo, rechazó la idea de que a los terrenos se le dieran únicamente una función lúdica: "Sevilla no puede permitirse el lujo de hacer de este espacio un área únicamente de esparcimiento".

Por otra parte está la conexión con el centro de la ciudad, otra de las tareas pendientes del parque.

Si bien Luis Pérez celebra que se trata de una zona urbana debido a su cercanía con el centro, subraya que es necesario "trabajar" la conectividad con el mismo con las pasarelas ya previstas.

Aunque el Consistorio anunció una modificación presupuestaria el pasado mes de noviembre con la que cambiaría la iluminación del parque y que permitirá la activación de un sistema de alumbrado inteligente, Pérez remata el listado de objetivos con la reurbanización del entorno.

La razón, según el presidente del Sevilla Tech Park, es que "el continente no está a la altura del contenido".