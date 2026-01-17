Junta anuncia 400.000 euros en subvenciones para la compra de instrumentos en el Encuentro de Música Sacra

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, y el alcalde Sevilla, José Luis Sanz, en el I Encuentro Nacional de Compositores de Música Sacra Procesional Ayuntamiento de Sevilla

La Junta de Andalucía ha anunciado la convocatoria de 400.000 euros en subvenciones, siendo 2.500 euros la cantidad máxima por beneficiario, dedicado a compra y renovación de instrumentos musicales.

El anuncio lo ha realizado la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, este sábado durante la presentación en Sevilla del I Encuentro Nacional de Compositores de Música Sacra Procesional en la Real Fábrica de Artillería.

De la misma, se beneficiarán 166 bandas de música de Andalucía. Con estas ayudas, las entidades beneficiarias, procedentes de las ocho provincias andaluzas, podrán renovar y comprar instrumentos de viento, madera y metal, de percusión y cualesquiera otros utilizados por las bandas.

Estas ayudas, convocadas el pasado 1 de septiembre, en régimen de concurrencia no competitiva, se dirigen a las asociaciones o fundaciones culturales de carácter musical sin ánimo de lucro.

Y también a las hermandades y cofradías que tengan vinculadas o adscritas bandas de música, que estén inscritas en el registro público que resulte exigible conforme a su normativa de aplicación y tengan su domicilio social en la comunidad autónoma andaluza.

En el acto ha estado de igual forma presente el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien ha remarcado durante su intervención al respecto de la celebración del Encuentro que "la música sacra procesional como un elemento clave de la identidad sevillana y su función como embajadora cultural".

A su juicio, "allí donde suena una marcha procesional, está Sevilla, Andalucía y España" y ha defendido su categoría artística y la de sus autores e intérpretes.

A su vez, ha enfatizado que el encuentro busca "dignificar a compositores e intérpretes", señalando la proyección internacional de la música procesional sevillana.

En este sentido, ha citado ejemplos históricos y contemporáneos, desde la impresión que causó a Igor Stravinsky en 1921 hasta la interpretación global de marchas como La Madrugá de Abel Moreno y su presencia en películas como Alatriste, así como la influencia del género en artistas actuales como C. Tangana.