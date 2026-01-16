El vuelo a Estambul de la compañía Turkish Airlines convierte a San Pablo en puerta de entrada del viajero VIP

Los viajeros VIP han aumentado hasta en un 90 por ciento en el aeropuerto de Sevilla, un incremento que el aeródromo relaciona, entre otros factores, a la ruta con Estambul que la compañía Turkish Airlines inauguró en septiembre de 2025.

Tal es el volumen de este tipo de usuarios, que la Aena ha licitado la creación de una nueva zona VIP por un importe neto de 3.547.383,90 euros.

El proyecto, que tendrá un plazo de ejecución aproximado de un año, permitirá levantar una edificación anexa a la zona norte del terminal, con una superficie útil cercana a los 780 metros cuadrados, más del doble de la sala VIP actual.

La ampliación responde a una realidad incontestable, que es la creciente demanda de servicios premium en el aeródromo sevillano.

Según han informado fuentes del aeropuerto a EL ESPAÑOL de Sevilla, "el perfil de usuarios que acceden a la sala VIP es muy diverso".

"Son pasajeros que viajan tanto por turismo como por negocios, con un alto componente de usuarios en vuelos internacionales", sostienen desde el aeródromo hispalense. En concreto, señala hacia la ruta con Estambul.

Estos usuarios internacionales que han aumentado el número de clientes VIP "han crecido de manera significativa desde que la compañía aérea Turkish Airlines inaugurara su ruta con Estambul", un hito que se registró en septiembre de 2025.

No obstante, no se trata del único factor. Fuentes del gestor aeroportuario ya explicaron a este periódico que la estrategia de fidelización de algunas empresas y entidades —como compañías aéreas o clubes automovilísticos— también contribuye a este aumento, en la medida en que incluyen el acceso a salas VIP como parte de sus servicios.

Ampliación de la zona VIP

Por estos motivos, el aeródromo se ha visto en la necesidad de ampliar su sala premium. De hecho, la nueva edificación duplicará el tamaño de la actual.

Las instalaciones se concebirán para garantizar una experiencia a la altura de las necesidades y expectativas de este tipo de viajero.

El espacio contará con salas de reuniones, zonas de descanso, áreas habilitadas para prensa y televisión, una amplia oferta de catering y varios núcleos de aseos, que incluirán también una sala de lactancia.

El proyecto también prestará especial atención a la accesibilidad y apostará por el uso de materiales sostenibles y de origen natural en los acabados.

Una vez que la nueva sala entre en servicio, el espacio actualmente destinado a este uso será reconvertido para otras funciones dentro del aeropuerto.

Conexión con EEUU

Todo esto llega en un contexto en el que Sevilla reconoce buscar "mejores turistas". Con estas palabras se expresó el primer edil hispalense, José Luis Sanz, en la presentación de las actuaciones para FITUS 2026, algo que también pretenden conseguir con la ansiada conexión con EEUU.

El aeródromo rozó los 10 millones de pasajeros en 2025, y este es un argumento que a Sanz no le pasa desapercibido para seguir solicitando un vuelo directo con algún punto del norte de América.

De hecho, en esta meta que se ha propuesto el Ayuntamiento, el Pleno de diciembre reclamó la ampliación del horario del aeropuerto de San Pablo hasta las 24 horas del día.

El gobierno local consideró esta medida clave para salvar el principal escollo que, en la actualidad, impide el ansiado vuelo transoceánico.

Esta resolución del Pleno se produjo en un contexto clave para el impulso internacional de Sevilla, y es que mientras los responsables municipales están a su tarea, el sector aéreo afronta de forma paralela una transformación tecnológica que puede marcar un punto de inflexión.

Nueva flota de aviones

Las aerolíneas empiezan a incorporar a sus flotas los nuevos A321XLR, aviones de largo alcance, de menor capacidad y con un único pasillo, concebidos específicamente para hacer viables y rentables las rutas transoceánicas desde aeropuertos de tamaño medio o secundarios, como es el caso del hispalense.

La delegada de Turismo del Ayuntamiento, Angie Moreno, ya señaló que la llegada de este tipo de aeronaves abriría la puerta a conexiones directas entre Sevilla y destinos de la Costa Este de Estados Unidos y Canadá a partir del 2026.

En este sentido, el director del aeropuerto de Sevilla, Sergio Millanes, subrayó que se trata de aviones especialmente pensados para rutas de largo recorrido en mercados donde no es viable llenar aeronaves de gran capacidad.

"No se necesitan 400 asientos; con unos 180 plazas estas rutas ya son rentables", explicó, añadiendo que Iberia ya dispone de uno de estos modelos y que otras aerolíneas están incorporándolos de forma progresiva.

Desde el Gobierno local, consideran que la combinación de estos nuevos aviones de largo alcance y la posibilidad de contar con un aeropuerto operativo las 24 horas al día supone una oportunidad clave para hacer realidad el objetivo de establecer un vuelo directo entre Sevilla y Estados Unidos.

Así conseguirían un mayor influjo de pasajeros internacionales que contribuirían a conseguir esos "mejores turistas" que Sevilla reclama.