La mano tendida del PSOE al alcalde de Sevilla no supera las 48 horas: sin acuerdos en viviendas, limpieza o el padrón

Panorámica del Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla durante la celebración de un Pleno EP. Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se reunió el pasado martes con el portavoz del grupo municipal del PSOE, Antonio Muñoz, quien había pedido un encuentro con el PP y Con Podemos-IU como muestra de su "disposición" para llegar a acuerdos en el Ayuntamiento.

Todo ello con el objetivo de desbancar a Vox en el Consistorio, puesto que considera que el papel de la formación de Santiago Abascal en la gestión de la ciudad la está llevando hacia una "deriva peligrosa". Cabe recordar que PP y Vox llegaron a un acuerdo hace menos de un mes para aprobar los Presupuestos de 2026.

Al encuentro asistieron el primer edil hispalense y su mano derecha, el portavoz del Gobierno local y delegado de Hacienda, Juan Bueno. Por parte del PSOE acudió, además de su líder en el Consistorio, la concejala Sonia Gaya.

Según fuentes municipales, la cita se basó únicamente en el desglose de los 11 apartados que componían el texto y con los que Muñoz quería que el alcalde se comprometiera.

En concreto, las medidas ponen el foco en materias como la memoria democrática, medio ambiente -la ZBE de La Cartuja-, limpieza o el padrón municipal.

Tras la reunión, el regidor municipal agradeció la explicación y se remitió al pleno que se celebraría dos días después -el pasado jueves- y en el que daría respuesta a la propuesta del socialista. Finalmente, la decisión de Sanz ha sido la de rechazar todas las medidas.

"Llega tarde"

La razón de su negativa es que el intento de acercamiento -que en el Consistorio recibieron con "desconcierto"- "llega tarde".

En este sentido, desde el equipo del popular sostienen que el momento para tender puentes era "antes de la aprobación de los Presupuestos, no ahora".

Asimismo, señalan que "durante este año y medio ha bloqueado proyectos importantes en la ciudad".

"Un paripé"

Tanto el grupo popular como la formación de Abascal votaron en contra de los 11 puntos propuestos por el socialista. ¿Por qué?, según Juan Bueno, se trata de "un paripé".

El delegado de Hacienda acusó a Antonio Muñoz de intentar dar "una imagen falsa" de la ciudad y querer sacar con ello "rédito político".

"Los veo perdidos, como pollo sin cabeza. ¿Cuál va a ser la próxima ocurrencia?", espetó el portavoz del equipo municipal.

Otra de las cuestiones que ha quedado en el aire después de la votación ha sido la "mano tendida" de Muñoz al alcalde.

Si el pasado martes aseguraba que la intención de su partido era llegar a acuerdos con el PP, apenas 48 horas después, la formación rechazó todas las votaciones del pleno.

Este cambio de postura repentino es algo que desde el Gobierno local reciben, de nuevo, con "desconcierto".

No obstante, fuentes internas de la oposición alegan que los 'noes' se deben a que "eran medidas urbanísticas que nada tenían que ver con la moción que se presentó".

A pesar del rechazo del PP -y de Vox-, Antonio Muñoz mantiene que su mano "sigue tendida" para "frenar" al grupo al que representa Cristina Peláez y que está llevando a la ciudad hacia una "deriva peligrosa".

La vivienda como "mayor ejemplo"

En cuanto al camino que, según Muñoz, estaría cogiendo la ciudad, desde el Gobierno local se remiten a "los datos de los últimos años de Sevilla".

"La vivienda es el mayor ejemplo de que no va a la deriva", destacan, haciendo alusión a las llaves que ya se han entregado y a la "cantidad de inmuebles, muchos de ellos de protección oficial que se están construyendo". Por otra parte, aseguran que el acuerdo entre PP y Vox está dentro de la legalidad.

En cambio, para los socialistas, dicho pacto "no sirve para resolver los problemas reales de los sevillanos y sí para recortar derechos, dividir y generar desconfianza."

Por alusiones, desde Vox declaran que la nueva postura de Muñoz "solo busca foco mediático y posicionarse internamente de cara a su candidatura".