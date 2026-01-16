Incautan 35 kilos de cocaína, dos armas de fuego y 50.000€ en efectivo tras varios registros en una operación en Sevilla

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas e incautado 35 kilos de cocaína, dos armas de fuego listas para disparar y 50.000 euros en efectivo entre otros enseres en Sevilla. Todo ello tras el registro de varios inmuebles en la barriada de Los Pajaritos y en otros puntos de la provincia.

Se trata de la Operación Brillante, una investigación que comenzó hace meses, después de que agentes pertenecientes a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla interceptaran dos vehículos en la carretera.

Uno de ellos servía como transporte de la droga y albergaba 30 kilos de cocaína en su interior gracias a un sistema de tipo caleta. El segundo servía como lanzadera: su función era acompañar al primero y vigilar que no llegasen los agentes.

Tras darle el alto a la altura de la localidad sevillana de Dos Hermanas, la lanzadera consiguió darse a la fuga. Ello después de oponer gran resistencia y provocar lesiones a los agentes.

De inmediato, la Policía Nacional desplegó un dispositivo de búsqueda.

Finalmente, los ocupantes del vehículo fueron descubiertos en la barriada de Los Pajaritos -una de las más humildes de Sevilla capital-. En este momento, los implicados estaban saliendo del piso con la intención de escapar de la ciudad.

Los agentes detuvieron a cuatro personas -tres de ellas se encuentran en prisión provisional- y registraron tres domicilios. En estos inmuebles encontraron dos armas de guerra listas para disparar, cinco kilos más de cocaína y otros enseres.

Además, en una nota de prensa emitida por Policía Nacional catalogan uno de estos pisos como un "auténtico laboratorio" para fabricar la droga.

Concretamente, los agentes encontraron una prensa hidráulica, ácido sulfúrico, sustancia de corte, básculas y envasadoras para la dispensa de la sustancia a terceros.

En la vivienda había también una bombona de butano falsa con doble fondo empleada para el transporte de sustancia estupefaciente y balizas de posicionamiento por GPS, detectores de frecuencias, un chaleco antibalas y otros medios técnicos empleados para la comisión de delitos relativos al tráfico de drogas.

Tras su arresto, todos los detenidos fueron puestos a disposición judicial. Sin embargo, tres de ellos son los que permanecen en prisión.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha agradecido la labor de los agentes en la operación, la cual ha catalogado "de un importante golpe al narcotráfico en nuestra provincia tras varios meses de investigación".